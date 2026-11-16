Igaunija izsauc Krievijas diplomātu un brīdina par sekām: Maskavas sabotāžas mēģinājums nepaliks bez atbildes
Igaunija asi nosodījusi Krieviju pēc mēģinājuma aizdedzināt aizsardzības rūpniecības uzņēmumu „Threod Systems”, kas ražo bezpilota lidaparātus un izlūkošanas sistēmas. Igaunijas Drošības policija uzskata, ka sabotāžu pasūtījis Krievijas militārais izlūkdienests GRU, bet aizdomās par tās īstenošanu aizturēti astoņi Latvijas valstspiederīgie.
Reaģējot uz notikušo, Igaunijas Ārlietu ministrija pirmdien izsaukusi Krievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi, lai izteiktu stingru nosodījumu. Uzbrukuma mēģinājums notika naktī uz sestdienu, 14. novembri, taču, pateicoties uzņēmuma drošības sistēmu un apsardzes ātrajai reakcijai, liela postaža netika nodarīta. Aizdomās turēto aizturēšanā Igaunijas dienesti cieši sadarbojušies ar Latvijas drošības iestādēm.
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna uzsvēris, ka Krievija, nespējot sasniegt savus mērķus karā pret Ukrainu, arvien biežāk cenšas destabilizēt Ukrainas sabiedrotās valstis. Viņaprāt, ar sabotāžas aktiem Maskava mēģina radīt bailes, šķelt sabiedrību un novērst uzmanību no palīdzības sniegšanas Ukrainai.
„Igaunija ir sarežģīts mērķis šādām ietekmes operācijām. Mums ir daudzu gadu pieredze Krievijas sabotāžas atklāšanā un novēršanā, uzņēmumi apzinās riskus, un varasiestādes rīkojas ātri un izlēmīgi,” norādījis ministrs.
Jauns.lv jau ziņoja par Igaunijas plāniem no 1. decembra slēgt visus sauszemes autoceļu robežšķērsošanas punktus ar Krieviju gan transportlīdzekļiem, gan gājējiem. Cahkna uzsvēris, ka šādi Tallina vēlas skaidri parādīt Kremlim, ka naidīgām darbībām būs sekas. Par ieceri informēti arī Latvijas, Lietuvas un Somijas ārlietu ministri.
Jāpiezīmē, ka uzņēmums „Threod Systems” ražo bezpilota lidaparātu sistēmas, kā arī elektrooptiskās izlūkošanas un novērošanas iekārtas. Igaunijas ārlietu ministrs norādījis, ka uzbrukuma mēģinājums uzņēmumam, kura tehnoloģijas var palīdzēt stiprināt Ukrainas aizsardzības spējas, nav nejaušība.
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Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess, kuru uzrauga Igaunijas Ģenerālprokuratūra, bet izmeklēšanu veic Drošības policija. Aizturēto iespējamā saistība ar Krievijas militāro izlūkdienestu tiek izmeklēta.