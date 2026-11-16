Kulberga valdības aprises kļūst skaidrākas: zināmi iespējamie ministru kandidāti
Iezīmējas "Apvienotā saraksta" premjera amata kandidāta Andra Kulberga veidotās valdības sastāvs. Nacionālā apvienība jau nosaukusi trīs savus ministru amata kandidātus, bet pārējām ministrijām tiek apsvērti gan "Apvienotā saraksta" politiķi, gan bezpartejiski nozaru profesionāļi, vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM).
"Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība vienojušies kopīgi veidot nākamo valdību un jau sadalījuši atbildības jomas. Abiem politiskajiem spēkiem Saeimā kopā ir 51 balss. Nacionālajai apvienībai paredzēta trīs ministriju vadība – Iekšlietu, Kultūras un Labklājības ministrijā.
Pirmdien Nacionālās apvienības valde nolēma šiem amatiem virzīt līdzšinējos ministrus. Iekšlietu ministra amatā partija vēlas saglabāt Jāni Dombravu, kultūras ministra amatā – Nauri Puntuli, bet labklājības ministres amatam izvirzīta pašreizējā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone.
Indriksone uzsvērusi, ka pirms pārmaiņu īstenošanas Labklājības ministrijā nepieciešams skaidrs reformu plāns. Viņa arī norādījusi, ka pašlaik nav paredzēts ministriju likvidēt, lai gan iepriekš šāda iecere izskanējusi.
Kas varētu vadīt pārējās ministrijas?
Latvijas Radio rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka pārējām ministrijām tiek apsvērti šādi kandidāti:
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Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija – Edgars Tavars, Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs, kurš varētu saglabāt pašreizējo amatu.
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Zemkopības ministrija – Edgars Putra, "Apvienotā saraksta" deputāts un Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs.
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Satiksmes ministrija – Krišs Lipšāns, Kulberga ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos un jurists, kurš darbojas arī Auto asociācijas valdē.
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Finanšu ministrija – Kārlis Purgailis, bankas "Citadele" galvenais ekonomists un Kulberga padomnieks finanšu un ekonomikas jautājumos.
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Ekonomikas ministrija – Edgars Štelmahers, "Apvienotā saraksta" deputāts un uzņēmējs.
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Izglītības un zinātnes ministrija – Česlavs Batņa, Saeimas deputāts un bijušais skolas direktors.
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Tieslietu ministrija – Viesturs Vitovskis, "Apvienotā saraksta" deputāts un pašreizējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs.
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Aizsardzības ministrija – Raivis Melnis, bezpartejisks bijušais Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis, kurš piekritis saglabāt ministra amatu.
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Veselības ministrija – Normunds Staņēvičs, bijušais Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs un pašreizējais "Amber Beverage Group" valdes loceklis.
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Ārlietu ministrija – karjeras diplomāts Ģirts Jaunzems, Latvijas vēstnieks Uzbekistānā.
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Jaunzems medijiem apstiprinājis, ka ar viņu notikušas sarunas par iespējamo darbu valdībā. Tomēr viņš uzsvēris, ka pagaidām nav apstiprināts ministra amatā un turpina pildīt diplomāta pienākumus. Kulbergs iepriekš paudis vēlmi valdībā iesaistīt ne tikai politiķus, bet arī dažādu nozaru profesionāļus, kuri spētu īstenot nepieciešamās pārmaiņas.
Jāuzsver, ka, izņemot Nacionālās apvienības oficiāli izvirzītos trīs kandidātus, pārējie iespējamie ministru vārdi pagaidām ir neoficiāli un vēl var mainīties.
Kulbergs cer uz sadarbību arī ar opozīciju
Kulbergs izvēli valdību veidot kopā ar Nacionālo apvienību skaidrojis ar līdzšinējo sadarbību un līdzīgu redzējumu par valsts drošību, finansēm un ekonomikas izaugsmi. Viņaprāt, divu partiju valdība varētu ātrāk vienoties par lēmumiem. Tomēr abu politisko spēku rīcībā Saeimā ir tikai 51 balss, tāpēc svarīgos balsojumos būs nepieciešams visu koalīcijas deputātu atbalsts.
"Latvija pirmajā vietā" līderis Ainārs Šlesers iepriekš pieļāvis iespēju atbalstīt jauno valdību, taču uzsvēris, ka viņa frakcija neatbalstīs ikvienu valdības lēmumu. Savukārt "Jaunā Vienotība" un "Progresīvie" paziņojuši, ka Kulberga valdību neatbalstīs. Kulbergs iecerējis regulāri, vēlams reizi mēnesī, tikties ar opozīcijas frakcijām, lai uzklausītu to priekšlikumus un veicinātu sadarbību.
Tikmēr turpinās sarunas arī par Saeimas komisiju vadību. Nacionālā apvienība un "Apvienotais saraksts" vienojušies, ka Nacionālā apvienība vadīs Tautsaimniecības komisiju. Tai piedāvāta arī Juridiskās un Ārlietu komisijas vadība, bet Budžeta un Aizsardzības komisiju vadību paredzēts saglabāt "Apvienotā saraksta" pārziņā.
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Abām partijām vēl jāvienojas par konkrētiem darbiem katrā nozarē un jāsagatavo sadarbības dokumenti. Galīgais valdības sastāvs vēl nav apstiprināts.