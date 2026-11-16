Andrejsalā iemirdzējusies iespaidīga gaismas mākslas ekspozīcija
Andrejsalā sestdien svinīgi atklāta gaismas mākslas ekspozīcija “Gaisma sauc krastā”, kas līdz Latvijas valsts svētkiem un vēl ilgāk aicina ikvienu baudīt iespaidīgus gaismas mākslas darbus Daugavas krastā. Apmeklētājiem bez maksas pieejamas četras instalācijas, tostarp pasaulslavenā britu mākslinieka Brūsa Munro darbs “Gaismas lauks”.
Jau pirmajos vakaros ekspozīcija pulcējusi simtiem apmeklētāju – rīdziniekus, ģimenes ar bērniem, jauniešus, tūristus un pilsētas kultūras dzīves pārstāvjus. Daudziem šī bijusi pirmā iespēja iepazīt Daugavas krasta posmu Andrejsalā, kas gadu desmitiem bijis slēgts, bet tagad pamazām atgriežas pilsētas dzīvē.
Ekspozīcijas centrālais objekts ir “Gaismas lauks” (Field of Light), ko radījis britu mākslinieks Brūss Munro. Gandrīz 10 000 gaismas stublāju ar sfērām, kas lēni iemirdzas dažādās krāsās, Daugavas krastā veido iespaidīgu, mainīgu gaismas dārzu. Šis mākslas darbs jau izstādīts Austrālijā, ASV, Lielbritānijā, Dienvidkorejā, Dānijā, Meksikā un Japānā, bet Latvijā tas apskatāms pirmo reizi.
Uz vēsturiskā graudu elevatora fasādes skatāms latviešu mākslinieka Māra Kalves darbs “Apslēptie apvāršņi”. Tā ir līdz šim lielākā gaismas projekcija uz ēkas fasādes Latvijas vēsturē. Monumentālā industriālā būve pārvērsta milzīgā ekrānā, uz kura atdzīvojas dažādi tēli – no tirkīzzila ūdens rezervuāra līdz vilcienam, kas pārtop par pa pusei cilvēku, pa pusei robotu.
Savukārt uz bijušās Rīgas elektrostacijas skursteņiem redzama Latvijas inženieru komandas “Those Guys Lighting” veidotā instalācija. Tā izgaismo vēsturiskās industriālās būves, un gaismas objektus iespējams saskatīt pat no Daugavas pretējā krasta.
Ceturtā ekspozīcijas daļa – Dr. Ilzes Eklsas video instalācija “Pagātne nākotnē” – skatāma uz Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecības fasādes. Darba ideja balstīta mākslinieces pētījumā Dalmas salā AAE, kur viņa fotografēja pamestu māju zūdošo arhitektūru.
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“Gaisma sauc krastā” organizatori norāda, ka ekspozīcija ir ne tikai mākslas notikums, bet arī simbolisks apliecinājums Andrejsalas atdzimšanai un tās atgriešanās procesam Rīgas kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
Gaismas instalācijas Andrejsalā bez maksas var apskatīt katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 23.00 līdz 18. novembrim. Savukārt Brūsa Munro “Gaismas lauks” būs pieejams apmeklētājiem līdz 29. novembrim.