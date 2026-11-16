Pēc vērienīgās datu noplūdes "airBaltic" pasažieriem jābūt īpaši piesardzīgiem
Kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" aicina Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" klientus piesardzīgi izturēties pret e-pastiem, īsziņām vai telefona zvaniem, kas saistīti ar gaidāmajiem lidojumiem, saka "Cert.lv".
Institūcijā norādīja, ka "airBaltic" ir informējusi "Cert.lv" par kiberincidentu, kurā skarti "airBaltic" klientu dati, kas ir saistīti ar lidojumu informāciju.
Pēc "Cert.lv" rīcībā esošās informācijas, kiberincidents ir noticis ārējā pakalpojumu sniedzēja sistēmā, kura pakalpojumus izmanto arī "airBaltic". Pašas "airBaltic" sistēmas nav ietekmētas.
Tā kā noplūdusī informācija ir saistīta ar lidojumu rezervāciju, "Cert.lv" aicina "airBaltic" klientus piesardzīgi izturēties pret e-pastiem, īsziņām vai telefona zvaniem, kas ir saistīti ar gaidāmajiem lidojumiem, to izmaiņām, kompensācijām, reisu atcelšanu un bagāžas nozaudēšanu.
Tāpat "Cert.lv" aicina nespiest uz saitēm, kas tiek saņemtas e-pastos vai īsziņās, bet meklēt informāciju "airBaltic" mājaslapā vai lietotnē. Telefoniskas saziņas gadījumā, kas šķietami ir "airBaltic" vārdā, aicina sarunas pārtraukt un par informācijas patiesumu pārliecināties pašiem, sazinoties ar "airBaltic".
"Cert.lv" aicina sekot līdzi "airBaltic" sniegtajai informācijai un norādījumiem "airBaltic" oficiālajā mājaslapā vai oficiālajos sociālo tīklu kontos, īpaši gadījumos, kas saistīti ar pakalpojumu saņemšanas kārtību, negaidītām izmaiņām un drošības jautājumiem.
Jau ziņots, ka "airBaltic" ārējā informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu sniedzēja sistēmās konstatēta nesankcionēta piekļuve pasažieru tiešsaistes reģistrāciju datiem, skarot aptuveni 618 000 pasažieru rezervācijas. "airBaltic" IT sistēmas netika skartas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc pieejamās informācijas, incidents skāris aptuveni 618 000 pasažieru rezervācijas (PNR). Tās ir rezervācijas pasažieriem, kuri laikā no 2026. gada 18. jūlija līdz 12. novembrim reģistrējās tiešsaistē "airBaltic" lidojumiem. Pakalpojumu sniedzēja sistēmās piekļūtie dati ietver pasažieru vārdus un uzvārdus, rezervāciju numurus un lidojumu informāciju. Maksājumu, ceļojuma dokumentu dati un cita sensitīva informācija nav skarta šajā incidentā. Līdz šim nav pazīmju, ka dati būtu ļaunprātīgi izmantoti, atzīmē "airBaltic".
Kopš incidenta konstatēšanas "airBaltic" sadarbojas ar pakalpojumu sniedzēju, lai incidentu ierobežotu un mazinātu riskus skartajiem pasažieriem. Incidenta apstākļu izmeklēšana turpinās.
"airBaltic" šogad desmit mēnešos pārvadāja kopumā 4,488 miljonus pasažieru, kas ir par 2,4% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tostarp oktobrī "airBaltic" pārvadāja 447 400 pasažieru visā maršrutu tīklā, kas ir par 6% mazāk nekā attiecīgajā mēnesī pērn.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.