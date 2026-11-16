Novadu ziņas
Šodien 22:25
Brocēnos testa režīmā darbu sācis luksofors uz autoceļa A9 Rīga-Liepāja
No 12. novembra Lielcieceres un Liepnieku ielu krustojumā testa režīmā sācis darboties luksofors, kas uzlabo satiksmes drošību un atvieglo izbraukšanu uz autoceļu A9. Aicina autovadītājus būt uzmanīgiem, ievērot luksofora signālus, ceļa zīmes un satiksmes noteikumus.
Saldus novada pašvaldība informē, ka no 12. novembra Lielcieceres ielas un Liepnieku ielas krustojumā testa režīmā darbu sāk luksofors.
Pašvaldība aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem, sekot luksofora signāliem un ceļa zīmēm, kā arī ievērot satiksmes noteikumus!
Luksofors nodrošinās drošāku izbraukšanu no Lielcieceres un Liepnieku ielām uz autoceļu A9, kā arī būtiski uzlabos gājēju drošību, atvieglojot ceļa šķērsošanu šajā krustojumā.