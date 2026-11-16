NA ministru amatiem virza Dombravu, Puntuli un Indriksoni
Nacionālā apvienība (NA) ministru amatiem jaunajā valdībā lēmusi virzīt Jāni Dombravu iekšlietu ministra amatam, Nauri Puntuli kultūras ministra amatam un Ilzi Indriksoni labklājības ministres amatam, pirmdien pēc NA valdes sēdes žurnālistiem teica NA vadītāja Indriksone.
Dombrava jau patlaban premjera Andra Kulberga (AS) valdībā ieņem iekšlietu ministra amatu, Puntulis - kultūras ministra, bet Indriksone - izglītības un zinātnes ministres amatu.
NA plānots uzticēt arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadību. Tāpat NA vēlas vadīt Saeimas Ārlietu komisiju un Juridisko komisiju. Tautsaimniecības komisijas vadītāja amatam virzīs esošo klimata un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu, bet Ārlietu komisijas - Jāni Grasbergu. Kā liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, Grasbergs iekļūs Saeimā, par ministru kļūstot Dombravam.
Jau vēstīts, ka "Apvienotais saraksts" (AS) un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS). NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās. Iecerēts, ka aizsardzības ministra amatu jaunajā valdībā ieņems esošais aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Kulberga vērtējumā AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
Viņš iecerējis veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
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AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis pirmdien raidierakstā "Kas tas vispār bija?" teica, ka AS Saeimā komisiju vadību grib uzticēt arī opozīcijā atstātajām "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Progresīvajiem" un "Jaunajai vienotībai". Viņš gan neatklāja, par kuru komisiju vadību notiek sarunas.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solījis arī LPV līderis Ainārs Šlesers, lai gan piektdien viņš norādīja, ka atsevišķu ministru dalība valdībā varētu sarežģīt partijas atbalstu topošajai koalīcijai. JV un "Progresīvie" jau paziņojuši, ka neatbalstīs AS un NA valdību.