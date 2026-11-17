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Jūrmalciemā par teju 650 000 eiro izbūvēs jaunu piestātni zvejniekiem un atpūtniekiem
Pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu EJZAF projektam “Jūrmalciema piestātnes infrastruktūras attīstība”, kas līdz 2028. gada beigām paredz izbūvēt jaunu, drošu un funkcionālu piestātni zvejniecības un rekreācijas vajadzībām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 649 855,23 EUR, no kuriem 584 869,71 EUR ir publiskais finansējums un 64 985,52 EUR — pašvaldības līdzfinansējums.
2026. gada 9. novembrī pašvaldībā saņemts lēmums no Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) projekta "Jūrmalciema piestātnes infrastruktūras attīstība" apstiprināšanu, projekta numurs 2026/UL05/96/U31421.1.04/1. Projekta pieteikums tika iesniegts Vietējās rīcības grupas (VRG) - biedrības "Liepājas rajona partnerība" izsludinātajā projektu konkursā, atbilstoši "Darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. – 2027. gadam".
- Projekta mērķis: izbūvēt jaunu, drošu un funkcionālu Jūrmalciema piestātni zvejniecības, rekreācijas un sabiedrības vajadzībām, nodrošinot zvejas un rekreācijas laivu tauvošanos, zvejas loma izkraušanu un nogādāšanu krastā, tādējādi uzlabojot piekrastes zvejniecības infrastruktūru, saglabājot Jūrmalciema zvejas un jūras kultūras mantojumu un veicinot ilgtspējīgu piekrastes izmantošanu.
- Projekta attiecināmās izmaksas: 649 855,23 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 584 869,71 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 64 985,52 EUR
- Projekta realizācija: līdz 2028. gada beigām.