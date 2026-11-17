Bauskā izvērtē satiksmes un gājēju drošības uzlabojumus
Bauskas novada pašvaldība vērtē satiksmes un gājēju drošības uzlabojumus pie Slimnīcas un Rijas ielas, kā arī Pilskalna un Kraujas ielas krustojumos, īpaši pievēršoties bērnu drošībai. Notiek Pilskalna ielas satiksmes organizācijas maiņas projektēšana ar iespējamiem risinājumiem, tostarp gājēju pāreju ierīkošanu, un konkrēti lēmumi gaidāmi pēc projekta pabeigšanas līdz 2026. gada 15. decembrim.
Bauskas novada pašvaldība pievērsusies iedzīvotāju aktualizētajiem jautājumiem par satiksmes un gājēju drošību divās Bauskas vietās – Slimnīcas un Rijas ielas krustojumā, kā arī Pilskalna un Kraujas ielas krustojumā.
Iespējamie drošības risinājumi Slimnīcas ielā
Pēc 28. oktobrī Slimnīcas ielā notikušās vieglās automašīnas un skrejriteņa sadursmes, kurā cieta bērns, iedzīvotāji aicinājuši pievērst uzmanību drošībai vietā, kur Rijas ielas kāpnes un nobrauktuve šķērso Slimnīcas ielu pie Bauskas vidusskolas stadiona.
Bauskas apvienības pārvalde pārbaudīs šo vietu un izvērtēs iespēju pie kāpņu lejasgala uzstādīt nobīdītas jeb zigzaga drošības barjeras. Tās liktu gājējiem, skrejriteņu un velosipēdu vadītājiem samazināt ātrumu un apstāties pirms brauktuves, tādējādi mazinot iespēju negaidīti izbraukt uz ielas. Izvēlētajam risinājumam būs jāatbilst satiksmes organizācijas prasībām, vienlaikus saglabājot iespēju pa nobrauktuvi pārvietoties ar bērnu ratiem un ratiņkrēslu.
Pašvaldība aicina vecākus pārrunāt ar bērniem drošu pārvietošanos un atgādināt, ka nobraukšana no kalna tieši uz brauktuvi ir bīstama. Pirms ielas šķērsošanas vienmēr jāapstājas un jāpārliecinās, vai netuvojas citi transportlīdzekļi.
Gājēju drošība Pilskalna un Kraujas ielas krustojumā
Pēc Pilskalna ielas pārbūves un pagarinājuma izbūves iedzīvotāji aktualizējuši jautājumu par gājēju drošību Pilskalna un Kraujas ielas krustojumā. Šajā vietā nav gājēju pārejas, lai gan ielu šķērso arī bērni, kuri dodas uz Bauskas Mūzikas un mākslas skolu. Iedzīvotāji pauž bažas par drošu ielas šķērsošanu un vēlas noskaidrot, vai pašvaldība plāno šajā vietā ierīkot gājēju pāreju vai citus drošības risinājumus.
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Pilskalna ielas pagarinājuma izbūve tika īstenota atbilstoši izstrādātajam un saskaņotajam būvprojektam, kurā bija paredzēti konkrētajam ielas posmam nepieciešamie infrastruktūras risinājumi. Savukārt Pilskalna ielas satiksmes organizācijas maiņa ir atsevišķs projektēšanas process, kura ietvaros tiek kompleksi izvērtēta satiksmes organizācija un nepieciešamie drošības uzlabojumi visā Pilskalna ielas garumā.
Pašlaik norisinās Pilskalna ielas satiksmes organizācijas maiņas projektēšana. Tās mērķis ir nodrošināt drošu un efektīvu divvirzienu satiksmes ieviešanu, vienlaikus uzlabojot visu satiksmes dalībnieku pārvietošanās iespējas. Projektēšanas ietvaros tiek vērtētas arī iespējamās transporta plūsmas izmaiņas, ko ietekmē gan izbūvētais Pilskalna ielas pagarinājums, gan plānotās satiksmes organizācijas izmaiņas.
Īpaša uzmanība projektēšanas procesā tiek pievērsta gājēju drošībai un piekļuvei izglītības iestādēm. Projektēšanas uzdevumā ietverta nepieciešamo satiksmes drošības pasākumu izvērtēšana un risinājumu izstrāde, tostarp Pilskalna un Kraujas ielas krustojumā. Tiek vērtēta arī gājēju pārejas ierīkošanas iespēja, ņemot vērā transportlīdzekļu un gājēju plūsmas intensitāti, redzamības apstākļus, satiksmes organizāciju un spēkā esošās tehniskās prasības.
Pašvaldības mērķis ir izstrādāt vienotus un savstarpēji saskaņotus satiksmes drošības risinājumus visā Pilskalna ielā, lai plānotās izmaiņas ne tikai uzlabotu transporta plūsmas caurlaidību un pārvietošanās ērtumu, bet arī nodrošinātu drošu un pārskatāmu satiksmes vidi visiem tās dalībniekiem, īpaši gājējiem un bērniem.
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Saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu darbu izpildes termiņš ir 2026. gada 15. decembris. Pēc projektēšanas pabeigšanas un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas būs zināmi konkrētie satiksmes organizācijas un gājēju drošības uzlabošanas risinājumi, kā arī varēs lemt par to īstenošanas termiņiem.