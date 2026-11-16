Kulberga valdībā ārlietu ministra amatam uzrunāts diplomāts ar ilggadēju pieredzi
Ārlietu ministra amatam topošajā premjera amata kandidāta Andra Kulberga (AS) valdībā uzrunāts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Jaunzems pirmdien apmeklēja Nacionālās apvienības valdes sēdi. Jautāts, vai tas saistīts ar iespējamo kandidēšanu uz ārlietu ministra amatu, diplomāts sacīja, ka esot viens no cilvēkiem, kurš šim amatam uzrunāts, taču pagaidām neesot zināms, vai viņš šim amatam tiks virzīts.
"Es zinu tieši tikpat daudz, kā jūs," apgalvoja Jaunzems. Savukārt jautāts, vai būtu gatavs uzņemties ārlietu ministra pienākumus, Jaunzems atbildēja izvairīgi: "Skatīsimies. Ja lems un ja būs lemts, tad jā. Ja nelems, tad nē."
Diplomāts arī norādīja, ka viņam neesot solīts, kad varētu tikt pieņemts lēmums par iespējamu darbu valdībā vai sniegta atbilde saistībā ar viņa kandidatūru.
Kā liecina informācija Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē, Jaunzems kopš 2025. gada ir Latvijas vēstnieks Uzbekistānā. Darbu ārlietu dienestā Jaunzems sācis 1999. gadā Konsulāri tiesisko jautājumu nodaļā. Viņš bijis Administratīvi tiesisko jautājumu nodaļas padomnieks, Iekšējā drošības departamenta direktora vietnieks, kā arī Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta direktors, vēlāk - Ekonomiskās diplomātijas departamenta direktors.
Jaunzems pārstāvējis Latvijas intereses vēstniecībā Krievijā, strādājot ar konsulārajiem jautājumiem un vēlāk pildot arī padomnieka ekonomiskajos jautājumos pienākumus. Viņš bijis Latvijas vēstniecības Itālijā un Latvijas vēstniecības Grieķijā vadītāja vietnieks. Jaunzems ieguvis tiesību zinātnes maģistra grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
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Jau rakstīts, ka "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālā apvienība (NA) ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām. NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Kulbergs norādījis, ka aizsardzības ministrs Raivis Melnis piekritis turpināt darbu. Tāpat darbu turpinās iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Savukārt par pārējiem ministriem turpināsies sarunas ar NA.
Kulbergs grib veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis pirmdien raidierakstā "Kas tas vispār bija?" teica, ka AS Saeimā komisiju vadību grib uzticēt arī opozīcijā atstātajām "Latvija pirmajā vietā", "Progresīvajiem" un JV. Viņš gan neatklāja, par kuru komisiju vadību notiek sarunas.
Savukārt JV un "Progresīvie" paziņojuši, ka neatbalstīs AS un NA valdību. AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss.