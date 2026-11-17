Aizputē grāmatnīca atdzimst kā jauna kultūras un kopienas satikšanās vieta
Aizputē durvis vērusi atjaunotā grāmatnīca “Burts un draugi”, kas apvieno grāmatu tirdzniecību ar radošu kultūrtelpu, stiprinot vietējās kopienas saiknes. Uzņēmējas Martas Gailes iniciatīva un plaša aizputnieku iesaiste atdzīvinājusi vēsturisku vietu, solot pasākumus, bērnu stūrīti un mājīgu vidi ar vēsturiskām iezīmēm.
Aizputē pēc pārmaiņu laika durvis atkal vērusi grāmatnīca, kas ar nosaukumu „Burts un draugi” sāk jaunu dzīves posmu. Tā iecerēta ne tikai kā vieta, kur iegādāties grāmatas, bet arī kā radoša kultūrtelpa, kur satikties, dalīties idejās, gūt iedvesmu un stiprināt vietējās kopienas saiknes.
Šīs ieceres īstenotāja ir uzņēmēja, Amālienburgas muižas saimniece un aktīva aizputniece Marta Gaile. Grāmatnīcas atvēršanas svētki notiks 12. novembrī pulksten 17.00, iezīmējot jaunu posmu šīs vēsturiskās vietas dzīvē.
Ideja par grāmatnīcas saglabāšanu radusies negaidīti. Uzzinot, ka vairāk nekā simts gadu ar grāmatniecību saistītās telpas tiek pārdotas un to vietā varētu tapt cita veida veikals, Marta nolēmusi rīkoties. Viņai bija svarīgi saglabāt vietu, kas vairākām aizputnieku paaudzēm bijusi saistīta ar grāmatām, zināšanām un kultūras dzīvi.
Jaunās grāmatnīcas iecere ir plašāka par tradicionālu tirdzniecības vietu. Telpas plānots izmantot dzejas lasījumiem, grāmatu prezentācijām, radošajām darbnīcām un meistarklasēm. Apmeklētājiem būs iespēja ne tikai izvēlēties grāmatas, bet arī piesēst, baudīt kafiju un nesteidzīgi pavadīt laiku. Padomāts arī par bērniem, kuriem iekārtots savs stūrītis lasīšanai, zīmēšanai un rotaļām.
Grāmatnīcas attīstība iecerēta vairākos posmos. Nākamajā kārtā plānots apmeklētājiem atvērt ēkas otro stāvu, kas līdz šim bijis pieejams galvenokārt darbiniekiem. Tur paredzēts izveidot mājīgu kultūrtelpu ar nelielu skatuvi dzejas lasījumiem, radošām tikšanās reizēm un kopā būšanai. Nākotnē iecerēts rast vietu arī retām un senām grāmatām, radot nelielas vēsturiskas bibliotēkas noskaņu. Otrajā stāvā saglabājies arī sens zeltkaļa seifs no laikiem, kad ēkā darbojies zeltkaļa veikals. Smagais seifs, kuram joprojām ir funkcionējoša atslēga, paliks savā vēsturiskajā vietā un kļūs par vienu no telpas īpašajiem akcentiem. Marta iecerējusi, ka nākotnē apmeklētāji varēs baudīt kafiju arī šajā vēsturiskajā vidē.
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Īpaša nozīme šajā stāstā ir vietējās kopienas iesaistei. Grāmatnīcas atjaunošanā un tapšanā kopumā piedalījušies aptuveni 20 cilvēki, no kuriem 18 ir aizputnieki. Šī sadarbība kļuvusi par apliecinājumu tam, cik daudz iespējams paveikt, ja cilvēkus vieno kopīgs mērķis un vēlme saglabāt savai pilsētai nozīmīgu vietu.
„Es šo visu viena neizdarītu. Es esmu tikai tāds kapteinis, kuram jāredz, kur būs viļņi, kur aisbergi un kur spīdēs saule. Mēs, Aizpute, kopā šo izveidojām. Šis ir stāsts par to, kā mēs varam būt saliedēti kā kopiena,” uzsver Marta Gaile.
Grāmatnīcas tapšanas process apliecinājis, ka kopienas spēks slēpjas ne tikai lielos pasākumos vai kopīgās svinībās, bet arī ikdienas sadarbībā. Sākotnēji iecerētā vienkāršā telpu atsvaidzināšana pārtapusi apjomīgā atjaunošanas darbā, kas prasījis ievērojami vairāk laika un ieguldījumu, nekā sākumā plānots.
Arī grāmatnīcas interjerā savijas pagātne un tagadne. Senas mēbeles, kas savulaik izglābtas no izmešanas vai ilgstoši glabātas, ieguvušas jaunu pielietojumu. Tās papildina mūsdienīgu grāmatnīcas vidi, vienlaikus saglabājot Aizputei raksturīgo vēsturisko noskaņu un apliecinot ilgtspējīgas saimniekošanas principus.
Grāmatnīcā pārstāvētas vairākas Latvijas izdevniecības, tostarp „Latvijas Mediji”, „Zvaigzne ABC”, „Neputns”, „Liels un mazs” un „Jānis Roze”. Piedāvājumā ir arī galda spēles, kancelejas preces un vinila skaņuplates, kuras apmeklētāji varēs iegādāties. Savukārt īpašu noskaņu grāmatnīcas telpās radīs plašu atskaņotājs, ļaujot apmeklētājiem baudīt mūziku un papildinot vietas senatnīgo atmosfēru. Marta īpaši priecājas par Mārtiņa Freimaņa mūzikas plates nonākšanu Aizputē – pilsētā, ar kuru saistīts mūziķa dzīvesstāsts.
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„Burts un draugi” ir piemērs tam, kā privāta iniciatīva, uzņēmība un vietējo iedzīvotāju atsaucība var dot jaunu impulsu pilsētas kultūras dzīvei. Saglabājot grāmatnīcas tradīciju un vienlaikus paplašinot tās nozīmi, Aizpute iegūst vēl vienu vietu, kur kultūra var notikt ikdienā – sarunās, grāmatās, radošās nodarbēs un cilvēku savstarpējā satikšanās priekā.
- Grāmatnīcas „Burts un draugi” darbalaiks ziemas sezonā: no otrdienas līdz sestdienai plkst. 9.30 – 18.00, svētdienās plkst. 10.00 – 15.00. Pirmdienās slēgts.
- Aizputnieki aicināti dalīties ar vēsturiskām fotogrāfijām, kurās redzama grāmatnīca dažādos laika posmos, palīdzot saglabāt atmiņas par šo pilsētai nozīmīgo vietu.