Izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā “Liepāja-Vecpils-Aizpute”
Lai skolēni savlaicīgi nokļūtu Grobiņas skolā, maršrutā Nr. 6801 “Liepāja–Vecpils–Aizpute” no 2026. gada 1. decembra pietura “Grobiņa” tiks aizstāta ar “Skola”, mainot autobusa iebraukšanas maršrutu pilsētā. Izmaiņas saskaņoja Kurzemes plānošanas reģions, un tās ieviesīs AS “Liepājas Autobusu parks”.
VSIA “Autotransporta direkcija” saņēmusi Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas reģionālās nozīmes maršruta Nr. 6801 “Liepāja–Vecpils–Aizpute” reisā, ko izmanto skolēni, lai no pieturām “Raibā muiža”, “Durbe” un “Lieģi” nokļūtu skolā Grobiņā.
Pašlaik autobuss pieturā “Grobiņa” pienāk plkst. 8.28, tādēļ skolēniem, kuri izkāpj pieturā pie Rīgas šosejas, ir pārāk maz laika, lai līdz plkst. 08.30 nokļūtu skolā un savlaicīgi uzsāktu mācības.
Skola piedāvāja divus iespējamos risinājumus:
- pārcelt reisa sākuma laiku par 10 minūtēm agrāk,
- nemainot reisa kustības laikus, mainīt autobusa iebraukšanas maršrutu Grobiņā, paredzot pieturu “Skola” pie Celtnieku un Skolas ielas krustojuma.
Kurzemes plānošanas reģions atbalstīja otro risinājumu – mainīt iebraukšanas maršrutu Grobiņā. Saskaņots, ka konkrētajā reisā pieturu “Grobiņa” aizstās ar pieturu “Skola”. Autobuss Grobiņā iebrauks pa Viršu un Celtnieku ielu, pēc tam turpinās ceļu pa Celtnieku un Ventspils ielu, līdz atgriezīsies uz autoceļa A9.
Pēc saskaņojuma saņemšanas VSIA “Autotransporta direkcija” vienojās ar pārvadātāju AS “Liepājas Autobusu parks”, kas nodrošina šo reisu, par minēto izmaiņu ieviešanu no 2026. gada 1. decembra.