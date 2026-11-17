Dunalkas kultūras namā godināti Sociālā dienesta darbinieki
Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests atzīmēja piecu gadu jubileju, godinot darbiniekus par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu sociālajā darbā un iedzīvotāju labklājībā. Kopš izveides 2021. gadā dienests pārvarējis vienotas sistēmas un komandas veidošanas izaicinājumus, nodrošinot cilvēkcentrētu atbalstu visā novadā.
Atzīmējot Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta 5 gadu jubileju, Dunalkas kultūras namā aizvadīts svinīgs pasākums, kurā godināti darbinieki par ilggadējo, pašaizliedzīgo un nozīmīgo ieguldījumu sociālajā darbā.
Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests izveidots 2021. gadā līdz ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības izveidi. Kopš tā laika dienests nodrošina sociālo darbu, sociālo palīdzību un pakalpojumus visā novada teritorijā, rūpējoties par iedzīvotāju labklājību un sniedzot atbalstu dažādās dzīves situācijās.
Uzsākot darbu vienotā dienestā, bija jāpārvar ne mazums izaicinājumu. Kā atzīst Sociālā dienesta vadītāja Elīna Pirtniece-Niķele, viens no būtiskākajiem uzdevumiem bija vienotas dokumentu aprites sistēmas izveide, speciālistu darba organizēšana plašajā novada teritorijā, vienotas komandas veidošana, jaunu kolēģu piesaiste un vienota budžeta plānošana. Šie procesi prasīja laiku, savstarpēju sadarbību un spēju pielāgoties pārmaiņām.
Sociālā dienesta ikdienas darba pamatā ir rūpes par cilvēku, individuāla pieeja un katras personas sociālās situācijas un vajadzību izvērtēšana, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību un atbalstu.
Pasākuma laikā īpašu pateicību izteica darbiniekiem, kuru profesionālā pieredze, zināšanas un ilggadējais darbs ir nozīmīgs ieguldījums sociālās jomas attīstībā un novada iedzīvotāju labklājībā.
Pasākumā par ilggadēju ieguldījumu sociālajā darbā godinātas sociālās darbinieces un sociālās palīdzības organizatores:
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- Ilze Agita Balode par 35 gadu ieguldījumu,
- Inese Gūtmane par 35 gadu ieguldījumu,
- Vizma Alseika par 30 gadu ieguldījumu,
- Agrita Plostniece par 25 gadu ieguldījumu,
- Eva Dolbina par 20 gadu ieguldījumu,
- Ligita Freimane par 15 gadu ieguldījumu,
- Inguna Cīrule par 10 gadu ieguldījumu,
- Liene Grīnfelde par 10 gadu ieguldījumu,
- Zita Stonkute par 10 gadu ieguldījumu,
- Anita Upeniece par 10 gadu ieguldījumu.
Katrs no šiem cilvēkiem ar savu darbu, zināšanām un cilvēcību ir palīdzējis veidot sociālā atbalsta sistēmu, kuras centrā ir cilvēks un viņa vajadzības.
Sociālais darbs nav tikai profesija - tas ir aicinājums būt līdzās, uzklausīt, saprast un palīdzēt brīžos, kad tas visvairāk nepieciešams. Aiz katra darba gada slēpjas neskaitāmas sarunas, pieņemti lēmumi, sniegts atbalsts un palīdzēts cilvēkiem pārvarēt dzīves grūtības.