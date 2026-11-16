Noskaidroti Liepājas vizuālās mākslas biennāles “PARALĒLE” laureāti
Liepājas muzejā atklāta vizuālās mākslas biennāle “PARALĒLE”, kurā eksponēti 46 autoru 54 darbi un piešķirtas galvenās, veicināšanas un simpātiju balvas, izceļot augsto profesionālo līmeni un māksliniecisko daudzveidību. Šī gada biennāle fokusējas uz mākslas redzamības un vērtības attiecībām, iedvesmojot domāt par vietējo mākslinieku nozīmi Liepājai ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2027. gadā.
Ceturtdien, 12. novembrī, Liepājas muzejā tika atklāta šī gada Liepājas vizuālās mākslas biennāle “PARALĒLE”, kurā skatāmi 46 autoru 54 darbi. Atklāšanas pasākumā tika godināti biennāles laureāti. Žūrija Liepājas Kultūras pārvaldes 3000 eiro balvu fondu sadalīja trīs galvenajās un trīs veicināšanas balvās.
Naudas balvas 750 eiro apmērā katram saņēma Andris Garokalns, Vita Liepiņa un Vineta Trumpeniece, savukārt žūrija piešķīra arī trīs veicināšanas balvas. Biennāles atbalstītāji pasniedza 11 simpātiju balvas.
Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla atklāšanā pateicās māksliniekiem, izstādes veidotājiem, žūrijai un visiem, kuri ieguldījuši darbu biennāles tapšanā. Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš biennāles atklāšanu raksturoja kā kultūras svētkus, pateicās māksliniekiem par drosmi piedalīties un žūrijai par ieguldīto darbu, aicinot apmeklētājus izbaudīt izstādē redzamo. Savukārt Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja Dace Vilsone uzsvēra mākslinieku brīvību izpausties dažādās tehnikās un pievērsties pašu izvēlētām tēmām, norādot, ka, aplūkojot visus darbus kopumā, atklājas arī stāsts par mums pašiem.
Māksliniecisko izteiksmes veidu daudzveidība atspoguļojās arī žūrijas izraudzītajos godalgotajos darbos. Andrim Garokalnam žūrija piešķīra balvu par izsmalcinātu, pārlaicīgu, smalki un kvalitatīvi izstrādātu rotu mākslu, kas atspoguļota kaklarotā un gredzenā no kolekcijas “UZ AKMEŅIEM”. Vita Liepiņa balvu saņēma par diptihu “Batika”, kurā žūrija īpaši novērtēja inovatīvo autortehniku un darba vizuālo slāņu un vēstījuma pakāpenisko atklāšanos skatītājam. Vinetai Trumpeniecei balvu piešķīra par mākslas darbiem “Trīs” un “Pirmsākums”, īpaši izceļot darbā “Pirmsākums” atklāto jauno šķautni mākslinieces rokrakstā un keramikas nezūdošo aktualitāti laikmetīgajā mākslā.
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Žūrija piešķīra arī trīs veicināšanas balvas, katru 250 eiro apmērā. Rūdolfs Kuncītis balvu saņēma par izteiksmīgo, tehnoloģiski sarežģīto un kinētisko jaundarbu “—====++====—”, kas ar savu dinamiku raisa skatītājā plašu emociju un izjūtu spektru. Laimai Grasmanei balvu piešķīra par mākslinieciski augstvērtīgo un kompozicionāli spēcīgo darbu “Bļ*viens”, kurā pārliecinoši atspoguļots kolektīvs emocionāls kliedziens, radot skatītājā spēcīgu līdzpārdzīvojumu un iespēju identificēties ar pausto vēstījumu. Savukārt Kristians Mārtiņš Šuideiķis un Katrīna Paula Safronova balvu saņēma par konceptuāli daudzslāņaino un tehniski precīzi īstenoto kopdarbu “Ieklausies”, kas ar savu pārdomāto māksliniecisko risinājumu ievelk skatītāju un notur viņa uzmanību.
Izstādes darbus vērtēja multimediju māksliniece un Purvīša balvas laureāte Ieva Epnere, vizuālā māksliniece Baiba Ābelīte un mākslinieks Reinis Liepa.
Žūrijas pārstāvji atklāšanā pauda gandarījumu par izstādes augsto profesionālo līmeni, darbu daudzveidību un pārdomāto ekspozīcijas iekārtojumu. Viņi izcēla mākslinieku individuālo rokrakstu un atšķirīgos skatījumus uz mākslu, savukārt kuplais atklāšanas apmeklējums, viņuprāt, apliecina sabiedrības interesi par mākslu.
Atlases komisijas pārstāve Ieva Rubeze uzsvēra, ka komisijas uzdevums bijis izveidot profesionāli augstvērtīgu un pārdomātu ekspozīciju, kurā katram darbam ir sava vieta. Šogad biennālei 82 autori iesniedza 130 darbus, un plašais pieteikumu klāsts prasīja rūpīgu izvērtēšanu, lai izveidotu vienotu un mākslinieciski pārliecinošu izstādi. Viņas ieskatā, šāda pieeja palīdz stiprināt biennāles kvalitāti un prestižu, vienlaikus piedāvājot vērtīgu pieredzi gan māksliniekiem, gan skatītājiem.
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Biennāles darbu atlases komisijā darbojās video un instalāciju māksliniece Ieva Rubeze, gleznotāja un izstāžu kuratore Dace Dēliņa-Lipska, gleznotājs Artis Bute un Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Atklāšanā pasniedza arī 11 simpātiju balvas. Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa simpātiju balvu saņēma Irina Tīre par darbu “Rudens vīzija”. Savu simpātiju balvu piešķīra arī Tauraģes rajona pašvaldības mērs Lietuvā Dovīds Kaminsks (Dovydas Kaminskas), izceļot Staša Matisona darbu “Pelēkās šūniņas”.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes balvu saņēma Rūdolfs Kuncītis par multimediālo darbu “—====++====—”, koncertzāles “Lielais dzintars” balvu – Agnese Rudzīte par apmetni “Slēpnis 01”, bet nodibinājuma “Liepāja 2027” balvu – Monta Krafte par darbu “Vecvecmāmiņa / liepājniece 4. paaudzē”. Liepājas teātris savu balvu piešķīra Laurai Ābelei par darbu “Otra puse”, savukārt SIA “Mārketinga projektu aģentūra Fortius” – Ivetai Deģei par darbu “Starp ezeru un jūru”.
Drukas uzņēmums “ABCprint” balvu piešķīra Zandai Gustei par telpisko jauktas tehnikas darbu “Gliemežvāku rinda tās ilūzijas manas, plaisās mājo miers lasu tos un lieku kabatā”. Restorāna un bāra “Hot Potato” balvu saņēma Herberts Erbs par darbu “Brokastis ar Miervaldi”, restorāna “Pastnieka māja” balvu – Elizabete Rēzija Eroda par fotogrāfiju “Divi vienā”, kas drukāta uz metāla plāksnes, bet grāmatnīcas “Globuss Liepāja” balvu – Dāvis Gūtmanis par darbu “Ikdienišķās paralēles”.
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Turpinot mērķtiecīgu muzeja mākslas krājuma papildināšanu, Liepājas muzejs saskaņā ar Krājuma komisijas lēmumu iegādājās divus biennāles darbus – Vinetas Trumpenieces “Pirmsākums” (2025) un Dāvja Gūtmaņa “Ikdienišķās paralēles” (2026).
Šī gada biennāle pievēršas mākslas redzamības un vērtības attiecībām. Liepājai gatavojoties 2027. gadā kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, izstāde rosina domāt par to, kā pilsētā pamanām un novērtējam vietējo mākslinieku darbu un kāda ir viņu loma starptautiska mēroga kultūras norisēs. Biennāli rīko Liepājas muzejs sadarbībā ar Liepājas Kultūras pārvaldi.
Liepājas vizuālās mākslas biennāle “PARALĒLE” skatāma līdz 13. decembrim Liepājas muzeja lielajā izstāžu zālē Kūrmājas prospektā 16/18 no trešdienas līdz svētdienai plkst. 10.00–18.00.