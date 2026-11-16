Igaunijas policija atklāj nelegālu migrantu pārvadāšanas shēmu no Latvijas
Igaunijā Ēģiptes pilsonim piespriests viena gada cietumsods par piecu ārvalstnieku nelegālu ievešanu valstī no Latvijas šā gada augustā.
Harju apriņķa tiesa 24 gadus vecajam Mohamedam Haledam Mahmudam Ganimam piesprieda viena gada cietumsodu, izraidīšanu no Igaunijas un aizliegumu sešus gadus ierasties valstī. Apsūdzētajam piespriests mazāk stingrs sods, jo viņš vienojās ar prokuratūru.
Kā daļu no vienošanās par vainas atzīšanu prokuratūra pieprasīja Ganimam viena gada cietumsodu, ieskaitot laiku, kas izciests kopš viņa aizturēšanas 12. augustā. Vienošanās paredz arī viņa izraidīšanu no Igaunijas un sešu gadu aizliegumu atgriezties valstī. Noziegumā izmantotais "Volkswagen Sharan" tiks konfiscēts un iznīcināts. Tiesa apstiprināja vienošanos par vainas atzīšanu.
Prokurore Laura Lajala klāstīja, ka kāds Tallinas iedzīvotājs ziņoja policijai par pieciem cilvēkiem netīrās drēbēs, bez apaviem un lielām mugursomām. Policija noskaidroja, ka tie ir četri Bangladešas un viens Alžīrijas pilsonis, kuriem nav tiesiska pamatojuma atrasties Igaunijā. Kriminālizmeklēšanā tika noskaidrots, ka viņus 7. augustā no Latvijas uz Igauniju atveda 24 gadus vecais Ēģiptes pilsonis.
Ganims atzinās, ka saņēma samaksu par personu pārvadāšanu ar mikroautobusu, kas nebija reģistrēts un bija aprīkots ar reģistrācijas numura zīmēm no cita transportlīdzekļa, piebilda prokurore.
Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta Ziemeļu prefektūras priekšnieks Indreks Aru teica, ka nelegālo migrantu pārvadāšana ir nopietns noziegums, par ko gan Igaunijā, gan Latvijā draud cietumsods. Viņš piebilda, ka nereti cilvēki piekrīt pārvadāt migrantus it kā vieglai, vienreizējai peļņai, taču tiek iesaistīti plašākos noziedzīgos tīklos.
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Tāpēc valstis cieši sadarbojas, lai ierobežotu nelegālo migrāciju, cenšoties aizturēt visus iesaistītos un saukt viņus pie atbildības. Aru piebilda, ka, ja cilvēku kontrabandas rezultātā rodas miesas bojājumi vai nāve, šo darbību var uzskatīt par vēl nopietnāku noziegumu.