Saldū atklāta moderna digitālā rentgena iekārta - paplašinātas diagnostikas iespējas novada iedzīvotājiem
Saldū svinīgi atklāta modernā GE HealthCare Definium Pace Select ET digitālās rentgenogrāfijas iekārta, kurā investēti 180 000 eiro, paplašinot augstas kvalitātes diagnostikas iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Jaunā sistēma ar AutoStitching tehnoloģiju nodrošina mugurkaula un apakšējo ekstremitāšu rentgenogrāfiju visā garumā, kā arī uzlabo izmeklējumu pieejamību un precizitāti reģionā.
2026. gada 12. novembrī Saldū, SIA “Vizuālā diagnostika” filiālē, kas atrodas SIA “Saldus medicīnas centrs” telpās, svinīgi atklāta jauna, moderna digitālās rentgenogrāfijas iekārta GE HealthCare Definium™ Pace Select ET. Tās iegādē un uzstādīšanā investēti 180 000 eiro, nodrošinot Saldus un apkārtējo novadu iedzīvotājiem plašākas un mūsdienīgākas diagnostikas iespējas tuvāk dzīvesvietai.
Atklāšanas pasākumā piedalījās Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts, SIA “Saldus medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs Kristaps Kokins un SIA “Vizuālā diagnostika” pārstāvji. Pasākuma laikā klātesošie iepazinās ar jaunās iekārtas iespējām un tās sniegtajiem ieguvumiem pacientiem.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts pateicās par ieguldījumu veselības aprūpes pakalpojumu attīstībā novadā:
“Kvalitatīvas iekārtas palīdz veikt kvalitatīvus izmeklējumus. Pateicoties Jums, Saldū šobrīd ir pilnvērtīga radioloģijas nodaļa ar modernām un augstvērtīgām iekārtām. Tas neapšaubāmi ir ļoti nozīmīgs ieguvums Saldus novada iedzīvotājiem, jo ļauj saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus tuvāk savai dzīvesvietai. Par to Jums liels paldies!”
Ieguldījums veselības aprūpes pieejamībā reģionā
SIA “Vizuālā diagnostika” valdes loceklis Māris Rēvalds uzsver, ka ieguldījuma mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu diagnostiku arī ārpus lielākajām pilsētām:
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“Mēs vēlamies, lai mūsdienīga un kvalitatīva medicīniskā diagnostika būtu pieejama cilvēkiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. Investējot 180 000 eiro jaunā rentgena iekārtā Saldū, mēs ne tikai modernizējam tehnoloģisko aprīkojumu, bet arī paplašinām pacientiem pieejamās izmeklēšanas iespējas. Mūsu mērķis ir panākt, lai iedzīvotāji nepieciešamos izmeklējumus varētu saņemt iespējami tuvu mājām, ietaupot laiku un saņemot kvalitatīvu diagnostiku ar jaunākās paaudzes tehnoloģijām.”
SIA “Saldus medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs Kristaps Kokins akcentē veiksmīgās sadarbības nozīmi veselības aprūpes attīstībā:
“Man ir patiess gandarījums, ka Saldus medicīnas centrā tiek ieviestas jaunas un modernas diagnostikas tehnoloģijas. Tas ir nozīmīgs solis, lai Saldus un apkārtējo novadu iedzīvotājiem būtu pieejami kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi tepat Saldū. Īpaši vēlos uzsvērt mūsu veiksmīgo sadarbību ar uzņēmumu “Vizuālā diagnostika”. Šis ir labs piemērs tam, kā sadarbība starp medicīnas centru un privāto pakalpojumu sniedzēju palīdz attīstīt veselības aprūpi reģionā.”
Jaunas diagnostikas iespējas – mugurkaula un kāju rentgenogrāfija visā garumā
Jaunā GE HealthCare Definium™ Pace Select ET digitālās rentgenogrāfijas sistēma nodrošina augstas kvalitātes attēlveidošanu, automatizētus darba procesus un modernas attēlu apstrādes iespējas.
Viens no būtiskākajiem jaunās iekārtas ieguvumiem ir AutoStitching tehnoloģija, kas ļauj automātiski apvienot vairākus rentgena attēlus vienā panorāmas attēlā. Līdz ar to Saldus filiālē turpmāk būs iespējams veikt:
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- Mugurkaula rentgenogrāfiju visā garumā – mugurkaula ass, stājas izmaiņu, skoliozes un citu deformāciju izvērtēšanai.
- Apakšējo ekstremitāšu rentgenogrāfiju visā garumā – kāju garuma atšķirību, anatomisko asu un ortopēdisku izmaiņu izvērtēšanai.
Šādas izmeklēšanas iespējas ir īpaši nozīmīgas pacientiem, kuriem nepieciešama ortopēdiska izvērtēšana, ārstēšanas plānošana vai veselības stāvokļa novērošana ilgtermiņā. Līdz šim šādi izmeklējumi Saldus filiālē nebija pieejami.
Jaunās iekārtas priekšrocības ietver arī augstas kvalitātes diagnostiskos attēlus, automatizētus izmeklējuma parametrus, starojuma devas optimizācijas iespējas un ergonomiskus risinājumus, kas atvieglo pacientu pozicionēšanu.
Kādus rentgenogrāfijas izmeklējumus iespējams veikt Saldū?
Ar jauno iekārtu iespējams veikt plašu rentgenogrāfijas izmeklējumu klāstu:
- Galvas un galvaskausa rentgenogrāfiju.
- Krūškurvja un plaušu rentgenogrāfiju.
- Roku, kāju, kaulu un locītavu rentgenogrāfiju.
- Kakla, krūšu un jostas daļas mugurkaula rentgenogrāfiju.
- Krustu kaula un astes kaula rentgenogrāfiju.
- Mugurkaula funkcionālos rentgenogrāfijas izmeklējumus.
- Ribu un citu krūškurvja kaulu rentgenogrāfiju.
- Vēdera dobuma pārskata rentgenogrāfiju.
- Mugurkaula rentgenogrāfiju visā garumā.
- Apakšējo ekstremitāšu rentgenogrāfiju visā garumā.
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Konkrēto izmeklējumu izvēlas ārsts, ņemot vērā medicīniskās indikācijas.
Saldus filiālē pieejami arī citi diagnostikas izmeklējumi
Līdztekus rentgenogrāfijai SIA “Vizuālā diagnostika” Saldus filiālē pacientiem pieejami arī citi diagnostikas pakalpojumi:
- Magnētiskā rezonanse (MR) – galvas, mugurkaula, locītavu, mīksto audu un citu anatomisko struktūru padziļinātai diagnostikai.
- Datortomogrāfija (DT) – detalizētai orgānu, kaulu un citu anatomisko struktūru izvērtēšanai.
- Mamogrāfija (MG) – krūšu dziedzeru izmeklēšanai.
Visi četri diagnostikas pakalpojumu veidi pieejami gan valsts apmaksātās veselības aprūpes ietvaros, gan par maksu, gan ar veselības apdrošināšanas polisi, ievērojot attiecīgos nosūtījuma, finansējuma un apdrošināšanas seguma nosacījumus.
Profesionāla izmeklējumu izvērtēšana
Rentgenogrāfijas izmeklējumu attēlus izvērtēs un slēdzienus sagatavos ārstes radioloģes Inese Laganovska, Ingūna Otisone un Māra Zaķe.
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Izmeklējumu slēdzieni pacientiem būs pieejami 24 stundu laikā darba dienās. Piektdien veiktajiem izmeklējumiem slēdzieni būs pieejami pirmdien.
Kā pieteikties izmeklējumam?
Rentgenogrāfijas izmeklējumiem iepriekšējs pieraksts nav nepieciešams. Pacienti tiek pieņemti rindas kārtībā filiāles darba laikā. Rentgenogrāfijas veikšanai nepieciešams ārsta nosūtījums, arī izvēloties maksas pakalpojumu.
Magnētiskās rezonanses, datortomogrāfijas un mamogrāfijas izmeklējumiem nepieciešams iepriekšējs pieraksts, sazinoties ar Saldus filiāli.
Kontaktinformācija
SIA “Vizuālā diagnostika” Saldus filiāle – Radioloģisko izmeklējumu nodaļa
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Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus (SIA “Saldus medicīnas centrs” telpās)
Tālruņi pierakstam un informācijai: +371 63821100
+371 26339991