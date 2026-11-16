Grobiņā godināti konkursa „Būsim droši 2026” laureāti
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas Valsts svētku koncertā godināti konkursa “Būsim droši 2026” laureāti, izceļot skolēnu radošos darbus par civilo drošību un atbildīgu rīcību ārkārtas situācijās. No 57 fināldarbiem apbalvoti labākie dažādās vecuma grupās, bet septiņi darbi tiks publicēti Skuodas partnera kalendārā.
12. novembrī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas Valsts svētku koncertā godināja konkursa "Būsim droši 2026" laureātus. Konkursu organizēja Grobiņas Mūzikas un mākslas skola un Grobiņas Skolēnu interešu centrs, lai veicinātu skolēnu interesi par civilo drošību, drošu rīcību ārkārtas situācijās un atbildīgu rīcību dabā.
Konkurss tika organizēts Interreg Latvija–Lietuva programmas projektā Nr. LL-00228 “Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas” (CAFIGS).
Konkursā pēc 1.kārtas uz 2.kārtu tika atlasīti 57 darbi. Konkursā aicinātas piedalīties bija visas Dienvidkurzemes novada izglītības iestādes. Dalībnieku darbi tika pieteikti no Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas, Grobiņas Skolēnu interešu centra, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas un Medzes PII "Čiekuriņš".
Konkursa dalībnieki savos darbos radoši interpretēja drošības tēmas, piedāvājot savu skatījumu uz to, kā ikdienā rūpēties par sevi un apkārtējiem, kā arī kā pareizi rīkoties dažādās neparedzētās situācijās.
Konkursa „Būsim droši 2026” laureāti, kas mājās no pasākuma devās ar diplomiem:
1.-4.klašu grupā:
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- 1.vieta - Gabriels Kosteļeba,
- 2.vieta - Anna Petkus,
- 3.vieta - Beatrise Valtere.
5.-12.klašu grupā:
- 1.vieta - Katrīna Ilstere,
- 2.vieta - Beatrise Kulpe,
- 3.vieta - Margarita Piļipenko.
Pirmsskolas grupā:
- 1.vieta - Estere Hauka,
- 2.vieta - Ruta Krūmiņa,
- 3.vieta - Kerija Buce.
Skatītāju simpātijas balvu ieguva: Madara Rozentāle (1.-4.klašu grupa) un veicināšanas balvu saņēma Ričards Reijers (2.klase).
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Konkursa „Būsim droši 2026” darbus skolotāju Ivetas Skubiņas, Daigas Lapiņas, Evas Krastiņas-Pucenas un Kristīnes Ulbertes vadībā sagatavoja skolēni, kuri radoši atspoguļoja civilās drošības, drošas rīcības ārkārtas situācijās un atbildīgas uzvedības dabā nozīmi.
Skuodas (Lietuva) partnera kalendārā publicēs septiņus darbus, kuru autori ir Anna Petkus, Beatrise Valtere, Beatrise Kulpe, Gabriels Kosteļeba, Katrīna Ilstere, Margarita Piļipenko un Ričards Reijers.