No 1. decembra gaidāmas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Bauskas novadā
No 2026. gada 1. decembra Bauskas reģionā ieviestas izmaiņas vairākos autobusu maršrutos, lai uzlabotu pieejamību un precizētu reisus, tostarp agrāki un biežāki braucieni Rītausmām, koriģēti laiki maršrutā Bauska–Ādžūni un jauna pietura “Rasiņas” maršrutā Rīga–Vecumnieki. Pasažieriem ieteikts iepazīties ar atjaunotajiem kustības sarakstiem, plānojot ikdienas braucienus.
No 2026. gada 1. decembra stāsies spēkā izmaiņas vairākos reģionālās nozīmes autobusu maršrutos maršrutu tīkla daļā “Bauska”. Izmaiņas paredzētas, lai uzlabotu sabiedriskā transporta pieejamību iedzīvotājiem un nodrošinātu ērtākas nokļūšanas iespējas uz Bausku, kā arī precizētu atsevišķu reisu izpildes laikus.
Maršrutā Nr. 5913 Bauska–Rītausmas–Bauska
Lai Rītausmu iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju līdz plkst. 8.00 nokļūt Bauskā, reiss Nr. 01 plkst. 7.05 no Bauskas turpmāk tiks izpildīts katru dienu. Līdz šim tas kursēja tikai sestdienās un svētdienās.
Vienlaikus reiss Nr. 13 plkst. 16.20 no Bauskas turpmāk kursēs no pirmdienas līdz piektdienai. Līdz šim tas tika izpildīts katru dienu.
Maršrutā Nr. 6388 Bauska–Ādžūni
Tiks precizēti vairāku reisu izpildes laiki un dienas:
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- Reiss Nr. 01 – izbraukšana no Bauskas plkst. 7.50, pienākšana pieturā “Ādžūni” plkst. 8.27.
- Reiss Nr. 02 – izbraukšana no pieturas “Ādžūni” plkst. 8.30, pienākšana Bauskā plkst. 8.50.
- Reisam Nr. 05, kas no Bauskas izbrauc plkst. 14.50, noteikts pienākšanas laiks pieturā “Ādžūni” plkst. 15.17.
- Reisam Nr. 10, kas no pieturas “Ādžūni” izbrauc plkst. 7.20, noteikts pienākšanas laiks Bauskā plkst. 7.45.
- Reiss Nr. 11 turpmāk no Bauskas izbrauks plkst. 13.10 un pieturā “Ādžūni” ieradīsies plkst. 13.40. Tā izpilde noteikta no pirmdienas līdz piektdienai. Līdz šim reiss kursēja no pirmdienas līdz sestdienai.
- Reiss Nr. 12 plkst. 13.47 turpmāk tiks izpildīts no pirmdienas līdz piektdienai. Līdz šim tas kursēja arī sestdienās.
Maršrutā Nr. 7467 Rīga–Vecumnieki
Visos maršruta reisos tiks iekļauta pietura “Rasiņas”.
Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības ierosinājumu un Autotransporta direkcijas sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu veikto maršrutu tīkla izvērtējumu.
Aicinām pasažierus pirms brauciena iepazīties ar aktuālajiem autobusu kustības sarakstiem un ņemt vērā gaidāmās izmaiņas, plānojot savus ikdienas maršrutus.