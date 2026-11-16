Kariņš nāk klajā ar prognozi par Rinkēviča nākotni: nākamgad Latvijai varētu būt cits prezidents
Nākamgad pašreizējo Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, visticamāk, nepārvēlēs amatā, pirmdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" vērtēja bijušais Ministru prezidents, starptautiskās stratēģiskās komunikācijas aģentūras "Kreab" vecākais padomnieks ģeopolitikas jautājumos Krišjānis Kariņš.
Viņaprāt, Rinkēviča izredzes turpināt darbu Valsts prezidenta amatā būs atkarīgas no tā, ko izlems Ministru prezidents un nākamās valdības premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) un "Apvienotais saraksts", nevis no Rinkēviča darba vērtējuma.
Kariņš sprieda, ka Kulbergam un AS ir brīva izvēle atbalstīt arī citu prezidenta amata kandidātu, piemēram, kādreizējo politiskā spēka līderi, arhitektu Uldi Pīlēnu vai Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu.
Bijušais premjers rēķināja, ka AS Saeimā ir 41 balss un sava kandidāta atbalstam būtu jāsameklē vēl desmit balsis. Viņš pieļāva, ka Nacionālā apvienība varētu atbalstīt arī AS kandidātu, vienojoties, piemēram, par pabalstu palielināšanu. Kariņš atzina, ka Rinkēviča pārvēlēšana Valsts prezidenta amatā viņu pārsteigtu, taču iznākums ir saistīts ar Kulbergu un viņa pārstāvētā politiskā spēka izvēli.
Jau rakstīts, ka Saeima 2023. gada maijā par Valsts prezidentu ievēlēja partijas "Jaunā vienotība" virzīto kandidātu, ilggadējo ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Par viņa ievēlēšanu nobalsoja 52 deputāti. Valsts prezidentu Saeima ievēl amatā uz četriem gadiem. Nākamās Valsts prezidenta vēlēšanas notiks 2027. gadā.