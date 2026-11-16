Jaunais Valsts kancelejas direktors Gorkšs nāk ar stingru vēstījumu darbiniekiem: sola prasīt darba disciplīnu
Jaunais Valsts kancelejas direktors Kaspars Gorkšs apņēmies no iestādes prasīt saimnieciskus lēmumus un darba disciplīnu.
Valsts kanceleja pavēstīja, ka Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) pirmdien iepazīstināja iestādes kolektīvu ar Gorkšu, kurš šodien sāka darbu jaunajām amatā, un vēlēja viņam panākumus iestādes direktora amatā un veiksmīgu sadarbību ar kolēģiem, īstenojot pārmaiņas.
Kulbergs uzsvēra, ka Valsts kancelejai vajadzīgas pārmaiņas un Gorkšs esot cilvēks, kurš tās var ieviest. "Mūsu mērķis ir spēcīgs, datos balstīts valdības centrs, kas palīdz valdībai lēmumus pieņemt ātrāk un precīzāk," teica Kulbergs.
Sākot darbu jaunajā amatā, Gorkšs iepazīstināja ar savu redzējumu par Valsts kancelejas turpmāko darbu, uzsvēra nepieciešamību pilnveidot valsts pārvaldes darba procesus, nodrošināt efektīvu un atbildīgu publisko resursu izmantošanu, kā arī stiprināt sadarbību starp valsts pārvaldes institūcijām, lai veicinātu saskaņotu valsts pārvaldes darbu un konkrētu rezultātu sasniegšanu.
"Sabiedrības uzticību valsts pārvaldei veido konkrētas darbības - saimnieciski lēmumi, darbību lietderība, atbilstība, darba disciplīna, izpratne par sabiedrības aktuālajām vajadzībām, šo aicinu likt par pamatu darba kultūrai valsts pārvaldē," uzrunā Valsts kancelejas darbiniekiem sacīja Gorkšs.
Jau vēstīts, ka Ministru kabinets Kaspara Gorkša kandidatūru Valsts kancelejas direktora amatā apstiprināja 2026. gada 20. oktobrī. Pēc apstiprināšanas valdībā viņu amatā uz pieciem gadiem iecēla Ministru prezidents.
Valsts kancelejas direktora amats bija vakants kopš 2026. gada 19. maija. Lai nodrošinātu Valsts kancelejai noteikto funkciju un uzdevumu efektīvu izpildi, tika organizēts atklāts konkurss uz šo amatu.
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Pēc atkārtota konkursa noslēguma premjers Andris Kulbergs (AS) nolēma Valsts kancelejas direktora amatam virzīt Gorkšu. Premjers norādījis, ka no Valsts kancelejas sagaida spēcīgu, datos balstītu valdības centra darbību, un paudis pārliecību, ka Gorkšam ir piemērota pieredze nepieciešamo pārmaiņu īstenošanai.
Valsts kancelejas direktora amats kļuva vakants pēc tam, kad iepriekšējais iestādes vadītājs Raivis Kronbergs pēc aizturēšanas tā dēvētajā kokrūpnieku lietā atstāja amatu. Valsts kancelejas direktors ir augstākā līmeņa valsts civildienesta amatpersona, kas vada valdības centra darbu un nodrošina Ministru prezidenta un valdības darbības atbalstu.