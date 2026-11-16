Pirmssvētku diena būs apmākusies un lietaina
Foto: Edijs Pālens/LETA
Pirmssvētku diena būs apmākusies un lietaina.
Sabiedrība

Pirmssvētku diena būs apmākusies un lietaina

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Jauns.lv/LETA

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Otrdien, 17. novembrī, Latvijā gaidāms apmācies un lietains laiks, prognozē sinoptiķi.

Pirmssvētku diena būs apmākusies un lietaina...

Nokrišņi būs gan naktī, gan dienā, vairāk līs dienas gaišajās stundās valsts centrālajā un austrumu daļā. Gaidāma arī dūmaka. Vietām Kurzemē uzspīdēs saule. Naktī pūtīs mērens dienvidu vējš, minimālā gaisa temperatūra būs +1..+6 grādi. Dienā vējš kļūs nedaudz lēnāks un termometri rādīs +3..+8 grādus.

Rīgā naktī brīžiem līs, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs +4..+5 grādi. Dienā gaidāms ilgstošs lietus un neliels dienvidu vējš, gaisa temperatūra sasniegs +6 grādus. Valsts svētkos gaiss kļūs nedaudz vēsāks, vietām mazliet līs un debesis lielākoties segs mākoņi.

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