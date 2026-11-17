Kreiso ideju sludinātājs ar Krievijas pilsonību pieprasa pieeju valsts noslēpumam - kas ir Vladislavs Romaņenko un “Maiznīcas” aktīvisti?
Iepriekšējā gada vasarā pie Augstākās tiesas Rīgā noritēja protesta akcija ar visnotaļ cēlu mērķi – paust atbalstu “aktīvistiem, kuri saskārušies ar izmeklēšanām saistībā ar savu politisko darbību”. Realitāte gan bija cita – sanākušie aizstāvēja kreisi noskaņotu Krievijas pilsoni, kurš Latvijā sludināja marksisma idejas un tika izraidīts no valsts drošības apsvērumu dēļ.
Runa ir par Krievijas pilsoni, kreisās ideoloģijas atbalstītāju Vladislavu Romaņenko, kurš Latvijā nodzīvoja astoņus gadus un ilglaicīgi sludināja kreiso ideoloģiju tā dēvētajā kopienas centrā “Maiznīca”.
“Maiznīca” ir, tā teikt, “tieši kaimiņos” un sastāv no vairuma to pašu aktīvistu, kas Latvijā vienojušies oficiāli nereģistrētajā kustībā “Par brīvu Palestīnu”. Kustība ar šķidru regularitāti iziet Rīgas ielās, protestējot pret Izraēlas, Latvijas un Eiropas Savienības (ES) ārpolitiku un aizstāvot Palestīnu. Kādā no piketiem pie Rīgas pils kustības pārstāvji turpināja izkliegt atbalsta saukļus Palestīnai pat tad, kad skanēja Latvijas valsts himna.
Minēto Romaņenko, balstoties uz “valsts drošības iestādes rekomendācijām”, melnajā sarakstā vēl 2025. gada vasarā iekļāva toreizējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Protests pie Augstākās tiesas pret aktīvistu brīvības ierobežošanu
Otrdien, 4. jūlijā, pie Augstākās tiesas, Elizabetes ielā 61, norisinājās protesta akcija "Par aktīvistu brīvību".
Krievijas pilsonis Latvijā sludina kreiso politiku
Izraidīšanas lēmumā iemesli netika sīkāk paskaidroti, taču norādīts, ka “Romaņenko apdraud Latvijas drošību ar kreisās politikas ideju atbalstīšanu un aktīvismu”, tolaik apgalvoja viņa domubiedri.
Ar to gan stāsts nebeidzās. Romaņenko kopā ar domubiedriem nosprieda, ka ir pelnījuši zināt vairāk par Valsts drošības dienesta (VDD) apsvērumiem, dodot šādas rekomendācijas iekšlietu ministram. Jeb īsāk sakot – Krievijas pilsonis, kurš Latvijā sludina apšaubāmas idejas un piesaistījis drošības iestāžu uzmanību, vēlas iegūt informāciju, kura faktiski definējas kā valsts noslēpums.
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Satversmes tiesa 12. novembrī gan pieņēma spriedumu lietā Nr. 2025-39-01, ar kuru par atbilstošu Satversmes 92. panta pirmajam teikumam atzina Imigrācijas likuma regulējumu par piekļuvi valsts noslēpumu saturošai informācijai, kas pamato ārzemnieka ieceļošanas aizliegumu. No publiski pieejamās informācijas ir saprotams, ka runa ir tieši par Romaņenko, kuram tiesa darījusi zināmu, ka no valsts izraidītiem Krievijas pilsoņiem valsts noslēpums netiks atklāts.
Tiesa secināja, ka regulējums līdzsvaro valsts noslēpuma aizsardzību ar ārzemnieka tiesībām tikt uzklausītam un aizstāvēt savas tiesības. Satversmes tiesa atzina, ka slepenas informācijas atklāšana var apdraudēt valsts drošību, tostarp atklāt izlūkošanas un pretizlūkošanas informācijas avotus un darba metodes.
Svin oktobra revolūciju, saka “paldies” boļševikiem
Minētais kopienas centrs “Maiznīca” ir tikpat bēdīgi slavens ar apšaubāmām aktivitātēm, kā nereģistrētā kustība “Par brīvu Palestīnu”. Vēl pirms gada Jauns.lv ziņoja, ka “Maiznīca” aktīviste Diāna Grasmane, kura sevi piesaka kā “transpersonu sievieti”, sociālajos tīklos ievietojusi video, kurā norāda, ka "lielinieku" pagātnes "varoņdarbi" ir jāsvin.
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Aktīvistes “Facebook” 2025. gada 7. novembrī ievietoja video, kurā viņa pacilāti stāsta par Oktobra revolūciju, kas “izmainīja pasauli uz visiem laikiem un iebiedēja monarhus, kapitālistus visā pasaulē”. Aktīviste apgalvoja, ka mums ir jāpasakās Oktobra revolūcijai par to, ka mūslaikos “baudām tādas vērtības kā aborts, sieviešu tiesības, dzimumu līdztiesība, sociālās garantijas, nacionalizēta veselība un izglītība”.
“Šodien ir svētki!” paziņo aktīviste un turpina: “Pateicoties boļševikiem, mums vispār bija iespēja kā Latvijai būt neatkarīgai valstij, kurā cilvēki var runāt savā latviešu valodā, piekopt savu kultūru. Mums ir jāizsaka neizsakāma pateicība visiem, kas cīnījās par liberāciju! [...] Priecīgus svētkus! Priecīgu Oktobra revolūciju!”
Fonā šim visam tikmēr skan Ežēna Potjē un Pjēra Degeitēra “Internacionāle”. Tā bija PSRS un padomju Krievijas himna no 1917. gada līdz pat 1944. gadam, kad tirāns Josifs Staļins, būdams pie stūres šim “svinamajam kruīzam”, jau bija paguvis nodarīt neizmērāmu postu gan Latvijai, gan citām boļševiku nežēlastībā nonākušajām valstīm. Video ievietots “Facebook” ar mirkļbirkām #revolucija #rigalatvia #lgbtriga, sašutumu tas izpelnījies gan tur, gan arī citviet, kur saturs pārpublicēts.
“Dzīve “iesūkā”, jo PSRS sabruka”
Šis saturs pēcāk izplatījies arī ārpus konkrētā sociālā tīkla, taču, kā tur, tā citviet, komentāros ir manāms sašutums par to, kas tiek apgalvots videomateriālā. Bez šī video konkrētajai personai sociālajos tīklos netrūkst arī citu ierakstu, kas atklāti svin komunisma idejas.
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Tā, piemēram, kāds ieraksts sociālajos tīklos angļu valodā vēsta “tava dzīve šodien iesūkā, jo PSRS sabruka”. Kādā citā video aktīviste uzdod jautājumu – tas ir “Ukrainas karš” vai “karš Ukrainā?” un pieļauj, ka Krievijas uzsāktais karš šajā valstī “savā ziņā ir Eiropas Savienības un NATO provocēts”.
Te arī jāpiebilst, ka priekš boļševiku “varoņdarbu” svinētājas Diāna – vismaz spriežot pēc sociālajiem tīkliem – ikdienā drīzāk vairāk tuvinās “buržuju” un kādreizējo monarhu, nevis “strādnieku šķiras” dzīvesveidam.