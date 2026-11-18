Jaunjelgavas Brīvības piemineklim - 100: Rīgas Mildas brālis. VIDEO
Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadiena īpaši nozīmīga ir Jaunjelgavā. Tieši šogad 18. novembrī aprit 100 gadu, kopš tur pilsētas kapos atklāja pieminekli Latvijas Neatkarības karā kritušajiem karavīriem. Tas ir ne tikai viens no pilsētas nozīmīgākajiem vēstures simboliem, bet arī liecība par laiku, kad Latvijas iedzīvotāji paši vāca ziedojumus, lai iemūžinātu savas brīvības aizstāvjus. Turklāt Jaunjelgavas piemineklim ir pārsteidzoša simboliska līdzība ar daudz slavenāko Brīvības pieminekli Rīgā.
1926. gada 18. novembrī Jaunjelgavā valdīja neparasta rosība. Latvijas valsts svētki togad sakrita ar vēl vienu nozīmīgu notikumu – pieminekļa karavīriem-novadniekiem, kuri 1919. gada novembrī krita cīņās pret bermontiešiem. Tas nebija tikai vietēja mēroga notikums. Par to rakstīja Latvijas lielākie laikraksti un svinībās piedalījās arī augsta ranga Latvijas armijas pārstāvji.
Pieminekli uzcēla paši pilsētnieki
Laikraksts “Latvijas Kareivis” toreiz vēstīja, kā valsts gada svētkos jaunjelgavieši pulcējās pilsētā svinēt valsts svētkus un pieminekļa atklāšanu kritušiem varoņiem. Svinības sākās ar dievkalpojumu pārpildītā baznīcā. Pēc tam tirgus laukumā pulcējās aizsargi, kurus pavadīja 3. Jelgavas kājnieku pulka orķestris. Parādi pieņēma ģenerālis Jānis Francis, un pēc tās svinīgais gājiens devās cauri pilsētai uz kapsētu.
Pie pieminekļa pulcējās vietējās organizācijas ar karogiem, skanēja kora dziesmas un uzrunas. Pieminekļa celšanas komitejas priekšsēdētājs atgādināja par 1919. gada kaujām, kurās dzīvību bija zaudējuši seši Jaunjelgavas aizstāvji.
Pieminekļa tapšana bija pašu iedzīvotāju iniciatīva. Kā vēstīja tā laika prese, pēc pilsētas vadības ierosinājuma ik gadu 18. novembrī tika vākti ziedojumi, līdz beidzot bija izdevies savākt nepieciešamos līdzekļus kritušo piemiņas iemūžināšanai. Tādējādi granīta piemineklis kļuva ne vien par karavīru piemiņas vietu, bet arī par jaunjelgavnieku kopīgā darba un pateicības apliecinājumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Seši vārdi, aiz kuriem slēpjas Jaunjelgavas cīņu vēsture
Piemineklī iekalti sešu karavīru vārdi – Andrejs Kampars, Teodors Jespers, Andrejs Krūklis, Aleksis Pētersons, Antons Balčunas un Staņislavs Balulis. Viņu piemiņa saistīta ar vienu no Latvijas Neatkarības kara nozīmīgākajiem posmiem – cīņām pret Pāvela Bermonta-Avalova karaspēku 1919. gada rudenī.
Lai gan vēstures grāmatās visvairāk uzmanības pievērsts Rīgas atbrīvošanai, kaujas notika arī citviet Latvijā. Jaunjelgavai šajās cīņās bija sava stratēģiskā nozīme. 1919. gada 19. oktobrī Jaunjelgavas pozīcijas ieņēma aptuveni 250 karavīru no 4. Valmieras kājnieku pulka. Bermontieši uzbruka ar artilērijas un kājnieku spēkiem, taču pilsētas aizstāvji uzbrukumus atvairīja.
Turpmākajās nedēļās apšaudes un izlūkgājieni turpinājās. Noturot pozīcijas pie Jaunjelgavas, Latvijas armijas karavīri piesaistīja pretinieka spēkus un kavēja to pārvietošanu uz Rīgas fronti. Cīņas šajā iecirknī beidzās pēc bermontiešu atkāpšanās 14. novembrī.
Viens no piemineklī iemūžinātajiem karavīriem bija Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris virsleitnants Andrejs Kampars, kurš krita 1919. gada 7. novembrī izlūkgājienā pie Jaunjelgavas. Viņš bija piedalījies arī agrākajās Neatkarības kara cīņās. 1919. gada martā pie Saldus viņš ar precīzu ložmetēja uguni palīdzēja novērst negaidītu uzbrukumu Latvijas armijas vienībai.
Sākotnēji Andreju Kamparu apbedīja Jaunjelgavas kapos, bet 1920. gadā viņa mirstīgās atliekas pārveda uz dzimto Jelgavas pusi. Viņa vārds tomēr palika Jaunjelgavas piemineklī, un pirms Otrā pasaules kara viņa vārdā bija nosaukta arī pilsētas iela. Mūsdienās Andreja Kampara vārdu nes dambis pie pilsētas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Trīs zvaigznes, kas vieno Jaunjelgavu un Rīgu
Jaunjelgavas piemineklis ir tikai 2,25 metrus augsts, tomēr tā veidolā izmantoti simboli, kas pazīstami ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Granīta pieminekļa augšdaļu rotā trīs zvaigznes, bet zem tām iekalti vārdi: “Brīvībai dzimu, par brīvību kritu, lai brīvību bauda, kam liktens to lēmis.”
Zem uzraksta atrodas bronzas vainags, ko šķērso šķēps, bet vēl zemāk iemūžināti kritušo karavīru vārdi. Vēsturiskie avoti liecina, ka pieminekli pēc pašas akmeņkaltuves izstrādāta meta izgatavoja E. Kuraua akmeņkaltuve. Tas ir būtisks fakts, jo pieminekļa veidols nebija kāda Rīgas monumenta kopija, bet patstāvīgs vietējo amatnieku darbs.
Jaunjelgavā Lāčplēša dienā atdzīvina 100 gadus senu vēstures mirkli:
Īpaši interesanta ir pieminekļa simboliskā sasaukšanās ar Rīgas Brīvības pieminekli. Rīgas monumenta virsotnē Brīvības tēls tur trīs zvaigznes, kas simbolizē Latvijas vēsturisko zemju vienotību. Arī Jaunjelgavas piemineklī izmantots triju zvaigžņu motīvs, lai gan tas ir daudz vienkāršāks un atturīgāks. Taču ir vēl kāda būtiska atšķirība – Jaunjelgavas piemineklis ir vecāks. Kad 1926. gadā Jaunjelgavā atklāja kritušo karavīru piemiņas vietu, Rīgas Brīvības piemineklis vēl nebija uzcelts. Galvaspilsētas monumenta galīgo projektu izvēlējās tikai 1930. gadā, bet pašu pieminekli atklāja 1935. gada 18. novembrī – deviņus gadus pēc Jaunjelgavas pieminekļa.
Tāpēc Jaunjelgavas pieminekli var uzskatīt par vienu no agrīnajiem Latvijas brīvības piemiņas simboliem, kurā jau pirms Rīgas monumenta uzcelšanas bija izmantots triju zvaigžņu motīvs. Tas gan nenozīmē, ka Rīgas Brīvības pieminekļa autors Kārlis Zāle būtu iedvesmojies tieši no Jaunjelgavas pieminekļa – šādai saiknei nav pamatojuma.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Piemineklim izdevās pārdzīvot okupācijas gadus
Pieminekļa vēsture nebeidzās ar tā atklāšanu. Pēc Otrā pasaules kara, Latvijai nonākot padomju okupācijā, Neatkarības kara piemiņas vietu saglabāšana kļuva sarežģīta. Arī Jaunjelgavas piemineklis piedzīvoja aizmirstības gadus. No tā pazuda bronzas vainags ar šķēpu – simboli, kas sākotnēji rotāja granīta monumentu.
Kā vēstures materiālos rakstījusi skolotāja Ilga Bruņeniece, bronzas vainags nebija iznīcināts, bet ilgus gadus saudzīgi glabāts. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tas atgriezās savā vietā. Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā Jaunjelgavas Latvijas Tautas frontes dalībnieki pieminekli atjaunoja. Tā bija ne vien vēsturiskas piemiņas vietas sakopšana, bet arī simboliska atgriešanās pie Latvijas valstiskuma vērtībām.
Jaunjelgavnieki atkārto vēsturisku fotogrāfiju
Šogad pieminekļa simtgadei Jaunjelgavā piešķirta īpaša nozīme. Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pilsētnieki pulcējās ekumeniskā dievkalpojumā un devās tradicionālajā lāpu gājienā uz kapiem. Taču viens no aizkustinošākajiem notikumiem bija vēsturiskas fotogrāfijas atdzīvināšana.
No 1926. gada pieminekļa atklāšanas saglabājies attēls, kurā redzami pie pieminekļa sapulcējušies cilvēki. Simt gadus vēlāk jaunjelgavnieki nolēma šo mirkli atkārtot – nostāties kopīgai fotogrāfijai tajā pašā vietā, kur pirms gadsimta pulcējās viņu priekšteči. Tādējādi divas fotogrāfijas, starp kurām ir simt gadu, simboliski savieno vairākas paaudzes. Vienā redzami cilvēki, kuri vēl paši bija pieredzējuši Latvijas neatkarības izcīnīšanu, bet otrā – viņu pēcteči, kuriem brīva Latvija atkal ir ikdienas realitāte.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Neliels piemineklis ar lielu nozīmi
Jaunjelgavas pieminekļa nozīme sniedzas tālāk par vienas pilsētas vēsturi. Tas atgādina, ka Latvijas neatkarība tika izcīnīta ne tikai lielajās kaujās pie Rīgas, bet arī mazākās pilsētās un frontes iecirkņos, kuru aizstāvju vārdi plašākai sabiedrībai nereti ir maz zināmi. Turklāt šī piemiņas vieta ir īpaša ar savu izcelsmi – pieminekli uzcēla nevis pēc kāda grandioza valsts pasūtījuma, bet gan ar pašu jaunjelgavnieku neatlaidību un ziedojumiem.
Mūsdienās piemineklis atrodas valsts aizsargājamā Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā. Pilsētā ir arī citas ar Latvijas valstiskumu saistītas piemiņas vietas – piemineklis pirmajam Latvijas Republikas satiksmes ministram, arhitektam Teodoram Hermanovskim, kā arī piemiņas zīme Neatkarības kara varoņiem, kas tapusi projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros. Tomēr tieši 1926. gadā atklātais granīta piemineklis ir īpaša saikne ar Latvijas valsts pirmsākumiem.