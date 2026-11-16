"Jaunā vienotība" negrasās klusēt opozīcijā - Lībiņa-Egnere atklāj partijas plānus jaunajā Saeimā
"Jaunā vienotība" (JV) 15. Saeimas sasaukumā sevi redz kā stipru un konstruktīvu opozīciju, kas iestāsies par valsts drošību, iedzīvotāju labklājību, demokrātiju, tiesiskumu un eiropeiskajām vērtībām, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem pirmdien sacīja JV Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere.
Lībiņa-Egnere informēja, ka tikšanās ar prezidentu notikusi līdzīgi kā citas tikšanās ar Saeimas frakciju vadītājiem, kuras notika piektdien un pirmdien. Sarunas laikā puses īsi pārrunājušas vairākus no iepriekšējās Saeimas pārmantotus darbus, kā arī JV redzējumu par savu lomu parlamentā.
Viņā teica, ka prezidentam izklāstījusi, kā JV sevi redz kā stipru un konstruktīvu opozīcijas partiju, piebilstot, ka šādas sarunas ir īpaši vērtīgas jaunā Saeimas sasaukuma sākumā.
Pēc viņas teiktā, ar prezidentu panākta vienošanās, ka nākamā gada sākumā Valsts prezidents tradicionāli aicinās uz tikšanos visu frakciju pārstāvjus. Savukārt jautājumi par valdības veidošanu šajā sarunā neesot apspriesti.
Komentējot darbu pie Saeimas komisiju izveides, Lībiņa-Egnere norādīja, ka jau sākušās diskusijas par komisiju sadali. Viņa pauda cerību, ka arī opozīcijas partijām tiks nodrošināta iespēja pilnvērtīgi iesaistīties parlamenta darbā. Politiķe stāstīja, ka JV vēl nav notikušas sarunas ne ar "Apvienotā saraksta" (AS) pārstāvjiem, ne Saeimas vadību par konkrētu komisiju sadalījumu, tomēr viņa sagaida, ka šādas pārrunas notiks tuvākajā laikā.
"Mums nav stāsta par amatiem. Mēs redzam, ka varam savu stipro plecu piedāvāt daudzās komisijās profesionālam darbam," sacīja Lībiņa-Egnere, uzsverot, ka JV deputātiem ir gan parlamentārā, gan valdības darba pieredze.
Vaicāta par iespējamu darbu Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadībā, politiķe norādīja, ka atbalstītu līdzšinējo komisijas vadītāju Ainaru Latkovski (JV), jo tas būtu valstiski atbildīgs lēmums.
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Raksturojot JV prioritātes jaunajā Saeimas sasaukumā, Lībiņa-Egnere uzsvēra, ka partija paliek uzticīga savām pamatvērtībām. "Jaunā vienotība" arī turpmāk iestāšoties par valsts drošību, iedzīvotāju labklājību, demokrātiju, tiesiskumu un Latvijas eiropeisko attīstības kursu.
Jau rakstīts, ka AS un Nacionālā apvienība (NA) ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām. NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Pašreizējais Ministru prezidents un nākamās valdības premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) norādījis, ka aizsardzības ministrs Raivis Melnis piekritis turpināt darbu. Tāpat darbu turpinās iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Savukārt par pārējiem ministriem turpināsies sarunas ar NA.
Kulbergs grib veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis pirmdien raidierakstā "Kas tas vispār bija?" teica, ka AS Saeimā komisiju vadību grib uzticēt arī opozīcijā atstātajām "Latvija pirmajā vietā", "Progresīvajiem" un JV. Viņš gan neatklāja, par kuru komisiju vadību notiek sarunas.
Savukārt JV un "Progresīvie" paziņojuši, ka neatbalstīs AS un NA valdību. AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss.
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