Kas ir mūža ieslodzījums un kā no tā izkļūt brīvībā?
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2025. gada beigās Latvijas cietumos atradās 78 personas, kurām piespriests mūža ieslodzījums - 73 notiesātie, kuriem spriedums jau stājies spēkā, un pieci apcietinātie, kuru lietās tiesvedība vēl turpinās. No 78 uz mūžu notiesātajām personām viena ir sieviete, bet pārējie - vīrieši.
Lai gan šāds spriedums ir bargākais soda mērs, ar kuru Eiropas Savienībā aizstāts nāvessods, likums neliedz notiesātajiem teorētisku iespēju reiz atgriezties sabiedrībā.
Krimināllikumā šis sods paredzēts par sevišķi smagiem noziegumiem - slepkavību un izvarošanu vainu pastiprinošos apstākļos, terorismu, spiegošanu, noziedzīgas organizācijas vadīšanu, kā arī noziegumiem pret cilvēci, mieru un genocīdu.
Ceļš uz brīvību gan ir sarežģīts un prasa ilgu laiku. Lai pretendētu uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu, ieslodzītajam aiz restēm jāpavada vismaz 25 gadi un jānonāk augstākajā no trim soda izpildes režīmiem.
Saņemot šādu lūgumu, darbu sāk starpinstitucionālā padome (Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, policija u.c.), kas rūpīgi vērtē atkārtotu noziegumu riskus, personas sociālās prasmes un līdzdalību rehabilitācijā.
Otra iespēja ir lūgt Valsts prezidenta apžēlošanu pēc 20 izciestiem gadiem, taču līdz šim visi šādi lūgumi ir noraidīti.
Juristu vidū mūža ieslodzījums nereti tiek dēvēts par pretrunīgu jēdzienu, jo viens no galvenajiem soda mērķiem ir cilvēka resocializācija.
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Tāpēc arī šo notiesāto ikdiena cietumā nav tikai bezmērķīga laika pavadīšana kamerā - viņi ievēro stingru dienas režīmu, var strādāt, sekot līdzi ziņām medijos un piedalīties korekcijas programmās, kur ar viņiem strādā dažādu jomu speciālisti.
Pirmais uz mūžu notiesātais Latvijas vēsturē iznācis brīvībā
Jauns.lv jau vēstija, ka šogad noticis bezprecedents gadījums Latvijas tieslietu un kriminālistikas vēsturē – brīvībā ir iznācis pirmais cilvēks, kurš tika notiesāts uz mūžu.
Neoficiāli kļuvis zināms, ka brīvībā iznākusī persona ir Juris Ēvele
Pēc ilgstošas izolācijas un dalības resocializācijas pasākumos, viņam dota iespēja dzīvot brīvībā, lai gan ar stingriem policijas un probācijas uzraudzības nosacījumiem.
Ēvele savu vainu noziegumos vienmēr ir kategoriski noliedzis, norādot uz lietas izmeklēšanas nepilnībām un kļūdām, un vēlākajos gados izcieta sodu Daugavpils cietuma speciālajā blokā, kur pakāpeniski tika iesaistīts resocializācijas programmās un strādāja galdniecībā.