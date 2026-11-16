Pirmais uz mūžu notiesātais Latvijas vēsturē iznācis brīvībā. Kas viņš ir?
Šogad noticis bezprecedents gadījums Latvijas tieslietu un kriminālistikas vēsturē – brīvībā ir iznācis pirmais cilvēks, kurš tika notiesāts uz mūžu. To Jauns.lv apstiprināja Ieslodzījuma vietu pārvalde.
Mūža ieslodzījums Latvijā ir bargākais soda mērs, ar ko 1990. gadu sākumā aizstāja nāvessodu.
Neoficiāli Jauns.lv kļuvis zināms, ka brīvībā iznākusī persona ir Juris Ēvele
Šis unikālais un vēsturiskais solis atver jaunu lappusi Latvijas penitenciārajā sistēmā. Cilvēks, kurš teju pusi gadsimta pavadījis aiz restēm (no tiem vairāk nekā divas desmitgades - ar mūža ieslodzījuma spriedumu par smagiem noziegumiem, kurus viņš pats kategoriski noliedz), tagad atrodas ārpus cietuma sienām.
Pēc ilgstošas izolācijas un dalības resocializācijas pasākumos, viņam dota iespēja dzīvot brīvībā, lai gan ar stingriem policijas un probācijas uzraudzības nosacījumiem.
Juris Ēvele
- Dzimis 1949. gadā, šobrīd ir 77 gadi.
- Pirmo reizi nokļuvis ieslodzījumā jau 14 gadu vecumā.
- Ar brīvības atņemšanu ticis notiesāts sešas reizes un ieslodzījumā pavadījis aptuveni 45 gadus.
- 2003. gadā par trim slepkavībām Ēvelem piespriests mūža ieslodzījums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ēvele savu vainu noziegumos vienmēr ir kategoriski noliedzis, norādot uz lietas izmeklēšanas nepilnībām un kļūdām, un vēlākajos gados izcieta sodu Daugavpils cietuma speciālajā blokā, kur pakāpeniski tika iesaistīts resocializācijas programmās un strādāja galdniecībā.
Kas ir mūža ieslodzījums Latvijā un kā var iznākt ārā?
Mūža ieslodzījums Latvijā ir bargākais kriminālsoda mērs, ar kuru 1990. gadu sākumā aizstāja nāvessodu. Līdz šim šāds sods nozīmēja faktiski neatgriezenisku mūža pavadīšanu cietumā, un gadiem ilgi pastāvēja uzskats, ka teorētiskā iespēja tikt brīvībā praksē nedarbojas.
Tomēr Latvijas likumdošana paredz mehānismus, caur kuriem uz mūžu notiesāts cilvēks var lūgt atbrīvošanu:
Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana: Saskaņā ar likumu uz mūžu notiesāta persona var lūgt atbrīvošanu, ja cietumā ir izciests noteikts minimālais likumā paredzētais termiņš (pašreizējais regulējums paredz, ka tam jābūt vismaz 25 gadiem).
Valsts prezidenta apžēlošana: Likums paredz iespēju vērsties pie Valsts prezidenta ar apžēlošanas lūgumu, ja ieslodzījuma vietā izciests noteikts gadu skaits (vismaz 20 gadi).
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2025. gada beigās Latvijas cietumos atradās 78 personas, kurām piespriests mūža ieslodzījums - 73 notiesātie, kuriem spriedums jau stājies spēkā, un pieci apcietinātie, kuru lietās tiesvedība vēl turpinās. No 78 uz mūžu notiesātajām personām viena ir sieviete, bet pārējie - vīrieši.