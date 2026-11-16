Ceļu pie skatītājiem uzsāks Dzintras Gekas-Vaskas dokumentālā filma “Mātes Sibīrijā”
18. novembrī plkst. 18.30, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, kinoteātrī Splendid Palace pirmizrādi piedzīvos režisores Dzintras Gekas-Vaskas jaunākā dokumentālā filma “Mātes Sibīrijā”, kas tapusi, balstoties uz fonda “Sibīrijas bērni” 2022. gadā izdoto grāmatu “Mātes Sibīrijā”.
Filma vēsta par latviešu sievietēm, kuras 1941. gada 14. jūnijā tika deportētas uz Sibīriju, šķirtas no vīriem un dzimtajām mājām, lai svešumā cīnītos par savu un bērnu dzīvību. Filmā apkopotas šo sieviešu un viņu bērnu atmiņas, ģimeņu fotogrāfijas un unikāli dokumentāli materiāli no fonda “Sibīrijas bērni” ekspedīcijām uz izsūtījuma vietām.
1941. gada 14. jūnijā no PSRS okupētās Latvijas tika deportēti 15 443 civiliedzīvotāji - 8275 vīrieši un 7168 sievietes, tostarp 3741 bērns vecumā līdz 16 gadiem. Deportētās sievietes, bērnus un gados vecus cilvēkus izsūtīja mūža nometinājumā uz Krasnojarskas novadu, Novosibirskas apgabalu un Kazahstānas ziemeļu rajoniem. Vīrus un tēvus atdalīja no ģimenēm un nosūtīja uz Gulaga soda nometnēm. Ģimenēm solīja, ka viņi satiksies galamērķī, taču lielākajai daļai šī tikšanās tā arī nenotika.
Filmas “Mātes Sibīrijā” pamatā ir fonda “Sibīrijas bērni” 2022. gadā izdotā grāmata “Mātes Sibīrijā”. Grāmatas iecere radās, piepildot 1941. gadā uz Sibīriju aizvesto bērnu vēlēšanos iemūžināt savu māšu likteņstāstus un saglabāt viņu atmiņas nākamajām paaudzēm. Tajā apkopotas intervijas ar 18 mātēm un viņu bērniem, kā arī fragmenti no citu deportēto bērnu atmiņu stāstiem. Grāmata sniedz ieskatu sieviešu pieredzē, mātes lomā deportāciju laikā un grūtībās, ar kurām ģimenes saskārās arī pēc atgriešanās Latvijā. Turpinot šo stāstu saglabāšanu, tapusi arī dokumentālā filma, kas grāmatā apkopotās liecības pārvērš kino valodā.
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Dzintra Geka-Vaska stāsta par filmu “Mātes Sibīrijā”: “Mūsu mērķis ir dalīties ar šiem stāstiem pēc iespējas lielākai auditorijai, aktualizēt šo tematu ārpus politiski represēto cilvēku, viņu tuvinieku un vēsturnieku organizācijām un biedrībām. Mēs vēlamies, lai šie stāsti cilvēkiem nepaliek sveši, lai tie turpina dzīvot arī tad, kad tie, kas tos pieredzējuši vairs nevarēs to izstāstīt. Mātes, kuras var ieraudzīt filmā, par kurām var izlasīt grāmatā vairs nav starp mums, arī tie, kuri paši piedzīvojuši deportācijas paliek mazāk un mazāk.
Neraugoties uz laika ritējumu, arī šajā gadsmitā šie stāsti kļūst arvien aktuālāki. Karš Ukrainā vēlreiz ir pierādījis: vēsture atkārtojas, atkal tiek izpostītas ģimenes, nogalināti tēvi, deportēti bērni. Tāpēc mēs tulkojam grāmatas, un izrādam filmas ārzemēs. Vēsture atkārtojas, bet pavisam netālu no mums – Eiropā - cilvēki nemaz nezina, ka tas jau reiz ir noticis.”
Filma stāsta par latviešu sievietēm, kuras no pārticīgas dzīves un labklājīgām mājām nokļuva Sibīrijas sādžās, netīrībā, šaurībā, badā un aukstumā. Šajā filmā ir viņu atmiņas. Mūžīga piemiņa latviešu mātēm, jo deportācija īpaši smagi skāra sievietes. Būdamas šķirtas no vīriem, viņas uzņēmās visas rūpes par bērniem un vecākiem. Tālu prom no ierastās vides, necilvēcīgos apstākļos, viņām bija jācīnās par fizisko izdzīvošanu, jāaudzina bērni un jācenšas saglabāt ģimenes sajūtu. Viņas piedzīvoja smagas fiziskas un morālas ciešanas, pārdzīvoja vīru un bērnu zaudējumu. Daudzas mātes atdeva bērniem savu niecīgo maizes devu, pašas paliekot bez ēdiena, un ne visas izdzīvoja.
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Līdzās intervijām un fotogrāfijām no izsūtīto ģimeņu albumiem filmā izmantoti unikāli fonda “Sibīrijas bērni” ekspedīcijās uzņemtie materiāli. Tajos iemūžinātas vietas, kurās 1941. gadā tika izsūtītas latviešu ģimenes, viņu kādreizējās dzīvesvietas, apbedījumi un piemiņas vietas. Ekspedīciju laikā satikti arī cilvēki, kuri paši pieredzējuši latviešu ierašanos Sibīrijas nometinājuma vietās.
Īpašu vietu filmā ieņem Jaunā Rīgas teātra aktrises Elita Kļaviņa, Guna Zariņa, Baiba Broka un Kristīne Krūze, kuras lasa izsūtīto sieviešu atmiņas no grāmatas “Mātes Sibīrijā”.
Filmā izskan sieviešu personiskās atmiņas, kas atklāj izsūtījuma ikdienas nežēlību un mātes bailes par savu bērnu dzīvību. Šarlote Eiduka atceras, kā Sibīrijā cilvēki mira, jo nebija ne ārstu, ne zāļu. Viņas stāstā ir arī kāds satricinošs sapnis par mirušu meitenīti, kura lūgusi atļauju spēlēties ar viņas meitu Māru. Šarlote saka: “Es teicu - ņem, bet ne pa visam! Aizgāju uz darbu un biju pilnīgi izmisusi, vai, atnākot mājās, savu bērnu redzēšu dzīvu...” atceras Šarlote Eiduka.
Savukārt Elizabete Johansone, kura deportācijas laikā bija spiesta šķirties no sava jaundzimušā dēla, lai glābtu viņa dzīvību, jo garo ceļu uz Sibīriju, jo bērns, visticamāk, neizdzīvotu. Elizabete Johansone dalās atmiņās: “Es satinu bērnu avīzēs un aizvedu uz tramvaju. Viss tramvajs esot raudājis, kad viņa to iztina, jo bērniņš bijis kā līķītis.” Elizabetes dēls Agnārs uzauga Vācijā un Kanādā. Māte un dēls atkal satikās tikai pēc 25 gadiem.
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“Deportāciju pieredze nebeidzās ar atgriešanos Latvijā. Bērni agrā vecumā bija piedzīvojuši māšu nāvi no bada un slimībām, paši piedalījušies viņu apbedīšanā un pēc tam bieži vien bijuši spiesti pamest tuvinieku kapus svešumā. 1946. gadā, kad bāreņiem tika atļauts atgriezties Latvijā, dažas mātes pat izdarīja pašnāvību, lai bērniem būtu iespēja nokļūt dzimtenē. Šīs pieredzes radītās fiziskās un morālās traumas skāra ne tikai pašus izsūtītos, bet tika pārmantotas arī nākamajās paaudzēs,” stāsta Dzintra Geka -Vaska.
Pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā fonds “Sibīrijas bērni” organizēja ikgadējas ekspedīcijas uz Sibīriju, kurās piedalījās deportētie un viņu pēcnācēji. Daudzi vēlējās vēlreiz ieraudzīt vietas, kur pavadīta bērnība, atrast kādreizējās mājas un piemiņas vietas, kur apglabāti vecāki un radinieki.
Grāmata “Mātes Sibīrijija” tiek tulkotas un prezentētas ārvalstīs, savukārt dokumentālās filmas izrādītas ar attiecīgo valstu valodu subtitriem. 2026. gadā grāmatas “Mātes Sibīrijā” prezentācijas notikušas Berlīnē un Stokholmā, kā arī fonds piedalījies starptautiskā konferencē Igaunijas Nacionālajā muzejā Tartu. Šogad paredzēti arī grāmatas “Mātes Sibīrijā” atvēršanas pasākumi un filmas seansi Prāgā un Romā.
Par filmu “Mātes Sibīrijā”
Filmas scenārija autore, režisore un producente ir Dzintra Geka - Vaska. Operatori - Aivars Lubānietis un Viktors Grībermans, arhīva kadru operatori - Igors Tūns un Aleksandrs Demčenko. Montāžas un skaņas režisors ir Armands Zvirbulis, filmā izmantota Sofijas Gubaiduļinas mūzika.
Filmā piedalās mātes: Šarlote Eiduka, Velta Ādams, Velta Dūdele, Elizabete Johansone, Zigrīda Kēse, Lūcija Bērzkalne, Marta Zeima, Austra Poludņicina, Leonora Gaisiņa un Donāta Kuļikovska.
Sibīrijas bērnu atmiņās dalās Ilmārs Knaģis, Vizma Grīsle, Astra Liepiņa, Ināra Liepiņa, Vineta Auziņa, Ivars Rudzītis, Anita Skuja, Rafaels Rozentāls, Mirdza Mieze, Harijs Lieģis, Gunārs Ligers, Brigita Veģere, Gunārs Toms, Zinaīda Šlokenberga, Ausma Ķemere, Rasma Kupše, Edvīns Hofmanis, Gunārs Upenieks, Māra Pauļuka, Liāna Skudra, Edgars Niedra, Ruta Jēkabsone, Silvija Lakone, Gundega Ozoliņa, Sergejs Vahromejevs un Visvaldis Lejnieks.
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Filma tapusi 2026. gadā studijā “Sibīrijas Bērni”. "Sibīrijas bērni”, kas dibināts 2001. gadā, ir nacionāli un starptautiski pazīstama organizācija ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi 1941. un 1949. gada staļinisko deportāciju upuru atmiņu saglabāšanā. “Sibīrijas bērni” vāc deportācijas izdzīvojušo liecības, veido dokumentālās filmas, izdod grāmatas, organizē vietēja un starptautiska mēroga informācijas izplatīšanas pasākumus un konferences, kā arī agrāk organizēja piemiņas braucienus uz Sibīriju. Kopumā fonds ir apkopojis un digitalizējis vairāk nekā 1400 intervijas ar deportācijās izdzīvojušajiem.
Studijā "Sibīrijas bērni ir tapušas teju 40 filmas par Sibīrijas un izsūtījuma tēmu. Filmās "Tālā zeme Sibīrija", "Kur palika tēvi", "Dieva putniņi", "Sibīrijas dienasgrāmatas" u.c. ir fiksētas atmiņas un liecības par deportācijām un to ietekmi. Tāpat studijā ir tapušas arī vairāki nozīmīgu latviešu mākslinieku un radošu personību portreti - filmas par Kurtu Fridrihsonu, Ilmāru Blumbergu, Eduardu Tisē, Gvido Zvaigzni, Džonu Doredu, Juri Jurjānu un Haraldu Sīmani.