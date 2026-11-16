60 gadi laulībā bez domas par šķiršanos: Kauguru pagastā dimanta kāzas svin Jānis un Māra
Valmieras novada Kauguru pagastā 60 gadu jeb dimanta kāzu jubileju atzīmē Jānis un Māra Kazuši, kuri laulības gredzenus mija 1966. gada novembrī, informēja Valmieras novada pašvaldībā.
Māra bērnību pavadīja Skaņkalnes pusē, bet Jānis audzis deviņu bērnu ģimenē Bebru pagastā un ir viens no trīnīšiem. Pāra ceļi krustojās 1964. gadā Jūrmalā, kur abi īrēja istabiņas, strādājot Rīgā – Māra strādāja par pārdevēju, bet Jānis pēc dienesta armijā bija tramvaja vadītājs.
Kazuši laulību reģistrēja 1966. gada 5. novembrī Jūrmalas pilsētas Dzimtsarakstu birojā, bet kāzas trīs dienu garumā svinētas Māras vecāku mājās Skaņkalnē, spēlējot Mazsalacas Kultūras nama pūtēju orķestrim.
Īsi pēc kāzām pāris atstāja darbu Rīgā un pārcēlās uz Vidzemi. Pēc dzīves Skaņkalnē un Vaidavā, kur Jānis strādāja par šoferi, bet Māra lauksaimniecībā, 1978. gadā ģimene iekārtojās savās mājās Kauguru pagastā. Tur abi nostrādāja līdz pat pensijai – Jānis kā šoferis kolhozā "Kaugurieši", bet Māra lauksaimniecībā, paralēli rūpējoties par saimniecību un bērniem. Laulībā izaudzinātas trīs meitas. Šobrīd pāra kuplajā ģimenē ir arī septiņi mazbērni un četri mazmazbērni.
Vaicāta par ilgas laulības noslēpumu, Māra atbild ar tautasdziesmas vārdiem "Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādama", piebilstot, ka sešdesmit gadu laikā nav bijusi doma par šķiršanos, jo visus ikdienas strīdus vienmēr izdevies izrunāt.
Jaunajām ģimenēm dimanta pāris novēl pacietību izrunāt to, ko gribas noklusēt, un gudrību palikt kopā arī tad, kad gribas aizskriet.