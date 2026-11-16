Valsts policijas foto
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Šodien 12:39
Vai pazīsti? Policija lūdz iedzīvotāju palīdzību šī vīrieša atpazīšanā
Valsts policija (VP) lūdz iedzīvotāju palīdzību attēlā redzama vīrieša identitātes noskaidrošanā, kurš tiek meklēts saistībā ar iespējama nozieguma izdarīšanu, informēja likumsargi.
VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par attēlā redzamā vīrieša identitāti vai pašreizējo atrašanās vietu. Tāpat policija lūdz atsaukties iespējamos nozieguma aculieciniekus.
Iedzīvotāji, kuri atpazīst meklēto personu vai var sniegt izmeklēšanai noderīgu informāciju, aicināti zvanīt pa tālruni 112 vai rakstīt uz e-pasta adresi: dmitrijs.pozdnakovs@riga.vp.gov.lv.
Vienlaikus policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā paredzētajā kārtībā.