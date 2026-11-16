Limbažu novadā piemājas saimniecībā konstatēts putnu gripas uzliesmojums
Limbažu novada Staicelē kādā piemājas saimniecībā konstatēts augsti patogēnās putnu gripas H5N1 uzliesmojums, informēja Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).
Slimība atklāta novietnē, kurā tika turēti aptuveni 30 dažādu sugu mājputni. Saslimšanu apstiprina Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" veiktie laboratorisko izmeklējumu rezultāti.
Lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, PVD novietnē veic slimības apkarošanas pasākumus – visi mājputni ir likvidēti, iznīcināti arī no tiem iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija.
Vienlaikus PVD norāda, ka, izvērtējot primāros epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātus un iespējamos vīrusa izplatīšanās ceļus, slimības tālāka izplatība vērtējama kā maz iespējama. Tāpēc šajā gadījumā dienests piemēros normatīvajos aktos paredzētu atkāpi un ierobežojumu zonas ap slimības skarto saimniecību netiks noteiktas.
Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta un ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kurai raksturīga augsta mirstība. Klīniskās pazīmes ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana un nobeigšanās.
Galvenie vīrusa izplatītāji dabā ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni, kuriem slimība bieži norit bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni visbiežāk inficējas, nonākot kontaktā ar savvaļas putniem vai piekļūstot piesārņotām ūdenstilpēm un barībai.
Lai pasargātu saimniecības, PVD aicina mājputnu turētājus stingri ievērot biodrošības noteikumus. Putni jātur, jābaro un jādzirdina tikai slēgtās telpās vai teritorijā ar ūdensnecaurlaidīgu jumtu. Tāpat jāraugās, lai novietnei nepiekļūst nepiederošas personas, un personām, kas nonāk kontaktā ar putniem, jālieto maiņas apģērbs un apavi.
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PVD atgādina, ka putnu gripas H5N1 apakštips potenciāli ir ar zoonotisku raksturu, kas nozīmē – pastāv risks inficēties arī citiem dzīvniekiem un cilvēkiem. Lai gan varbūtība, ka inficēti ir no mājputniem iegūti produkti, tostarp olas, ir zema, dienests aicina jebkurus dzīvnieku izcelsmes produktus pirms lietošanas uzturā termiski apstrādāt, jo vīruss karstumā iet bojā. Par uzliesmojumu informēts arī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Pēc PVD datiem, šogad Latvijā uz putnu gripu izmeklēti 76 miruši savvaļas putni, no kuriem slimība apstiprināta 15 gadījumos. Tostarp novembrī vīruss atklāts diviem atrastiem ziemeļu gulbjiem Limbažu novadā.
Iedzīvotāji aicināti ziņot PVD par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, zvanot uz uzticības tālruni 67027402 vai vēršoties tuvākajā dienesta pārvaldē.