Neuzņemsies atbildību par valdību, kurā nestrādā: JV un "Progresīvie" neatbalstīs AS un NA koalīciju
Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" (JV) un partija "Progresīvie", kuras nav aicinātas pievienoties "Apvienotā saraksta" (AS) veidotajai koalīcijai, bet ar kurām notiek sarunas par iespēju vadīt kādu Saeimas komisiju, neatbalstīs jauno valdību.
To pirmdien aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?" atzina JV deputāte Inga Bērziņa un "Progresīvo" deputāts Atis Švinka. "JV nevar politiski uzņemties atbildību par valdību, kurā tās nav," teica Bērziņa.
Savukārt Švinka uzsvēra, ka "Progresīvie" neatbalstīs valdību, kura balstās uz "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līdera Aināra Šlesera balsīm. To "Progresīvie" esot skaidri pateikuši jau pirms vēlēšanām.
Tikmēr Šlesers norādīja, ka esot vairāki nosacījumi, pie kuriem LPV ir gatava atbalstīt AS un Nacionālās apvienības (NA) veidotu valdību. Tie esot jautājumi par valsts pārvaldes reorganizāciju, ekonomisko izaugsmi, dzimstības veicināšanu un atbalstu ģimenēm.
Jau vēstīts, ka AS un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS). NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Kulbergs norādījis, ka aizsardzības ministrs Raivis Melnis piekritis turpināt darbu. Tāpat darbu turpinās iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Savukārt par pārējiem ministriem pirmdien turpināsies sarunas ar NA.
Kulberga vērtējumā, AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
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Viņš grib veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis pirmdien aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?" teica, ka AS Saeimā komisiju vadību grib uzticēt arī opozīcijā atstātajām LPV, "Progresīvajiem" un JV. Viņš gan neatklāja, par kuru komisiju vadību notiek sarunas.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss.