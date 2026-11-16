Tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju GTA 6 iznākšanas dēļ varētu paņemt brīvdienu
Ilgi gaidītās videospēles “Grand Theft Auto VI” (GTA 6) iznākšana varētu kļūt par iemeslu, kādēļ aptuveni 8500 Latvijas strādājošo jeb gandrīz katrs simtais nodarbinātais izvēlēsies paņemt brīvdienu. Bankas “Citadele” aplēses liecina, ka ar spēles iznākšanu saistītā īslaicīgā ekonomiskā ietekme teorētiski varētu sasniegt pat piecus miljonus eiro. Tikmēr darba devējiem jādomā, kā laikus saplānot darbinieku prombūtni un nodrošināt darba nepārtrauktību.
GTA 6 iznākšana jau ietekmē atvaļinājumu pieprasījumu ārvalstīs
Izrādās, ka vēlme pirmajiem izmēģināt jauno GTA spēli nav tikai videospēļu entuziastu joks. Ārvalstīs tās iznākšana jau radījusi neierastu aktivitāti darba devēju vidū.
ASV personāla vadības programmatūras uzņēmuma “BambooHR” dati liecina, ka 19. novembrim pieteikto apmaksāto brīvdienu skaits ir par 9–17 % lielāks nekā parastā ceturtdienā. Savukārt Lielbritānijā gandrīz 5 % no šajā datumā pieteiktajiem atvaļinājumiem kā iemesls norādīta GTA spēles iznākšana, liecina personāla vadības uzņēmuma “BrightHR” dati.
Lai gan Latvijā līdzīgs pētījums nav veikts, “Citadele”, balstoties uz oficiālo statistiku un ārvalstu aptauju rezultātiem, aprēķinājusi, cik liela varētu būt šīs spēles ietekme uz Latvijas darba tirgu.
Saskaņā ar “Eurostat” 2024. gada datiem 22,6 % Latvijas strādājošo spēlē vai lejupielādē spēles internetā. Tie ir aptuveni 207 tūkstoši cilvēku.
Ņemot vērā, ka GTA 6 sākotnēji būs pieejama tikai “PlayStation” un “Xbox” spēļu konsolēm un tās cena varētu būt aptuveni 80 eiro, aprēķinos pieņemts, ka spēli uzreiz pēc iznākšanas varētu iegādāties ceturtā daļa no šiem cilvēkiem jeb aptuveni 52 tūkstoši strādājošo.
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Ja aptuveni katrs sestais no viņiem spēles iznākšanas dienā izvēlētos neierasties darbā, brīvdienu varētu paņemt aptuveni 8500 cilvēku jeb gandrīz 1 % no visiem Latvijas nodarbinātajiem.
Atkarībā no spēles popularitātes un iedzīvotāju atvaļinājumu izmantošanas paradumiem šis skaits teorētiski varētu svārstīties no 4500 līdz pat 21 tūkstotim strādājošo.
Viena videospēle, tūkstošiem brīvdienu – vai darba devējiem ir pamats satraukumam?
Ja daļa spēles cienītāju izmantotu vienu vai divas brīvdienas, kopējais ar GTA 6 iznākšanu saistītais prombūtnes apjoms Latvijā teorētiski varētu sasniegt aptuveni 16 tūkstošus darba dienu.
Ņemot vērā Latvijas ekonomikā radīto pievienoto vērtību uz vienu nodarbināto, tas atbilst aptuveni trīs miljoniem eiro ekonomiskās aktivitātes. Papildu ietekmi varētu radīt arī īslaicīgs darba ražīguma samazinājums, kopējai teorētiskajai ietekmei sasniedzot pat piecus miljonus eiro.
Tomēr tas nenozīmē, ka Latvijas ekonomika patiešām zaudētu šādu summu. Ja darbinieki izmanto apmaksātu atvaļinājumu, daudzos gadījumos darbi tiek pārplānoti vai paveikti citā laikā.
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Tāpēc darba devējiem svarīgākais nav iemesls, kādēļ darbinieks vēlas brīvdienu, bet gan savlaicīga prombūtnes plānošana un darba organizācija.
“Darbinieku vēlme izmantot brīvdienu kādam īpaši gaidītam notikumam nav nekas neparasts, tas var būt koncerts, sporta sacensības vai videospēles iznākšana. No personāla vadības skatpunkta svarīgākais ir savlaicīga prombūtnes plānošana un darba nepārtrauktības nodrošināšana,” skaidro bankas “Citadele” Personāla administratīvās nodaļas vadītāja Ilze Siliņa.
Viņa atklāj, ka šogad 19. un 20. novembrī atvaļinājumu pieteikuši par 7,6 % vairāk “Citadeles” darbinieku nekā iepriekšējos gados.
“Tomēr pieaugums, visticamāk, saistīts arī ar valsts svētkiem, jo divas atvaļinājuma dienas ļauj iegūt piecas brīvas dienas pēc kārtas. Tāpēc pagaidām šķiet, ka mūsu darbiniekus vairāk vilina garās brīvdienas nekā piedzīvojumi Vice City virtuālajās ielās,” norāda Siliņa.
GTA paaudze jau sen ir pieaugusi – un strādā Latvijas uzņēmumos
GTA 6 iznākšana atgādina arī par plašākām pārmaiņām sabiedrībā. Iepriekšējā spēles daļa GTA V tika izdota 2013. gadā. Cilvēkiem, kuriem tolaik bija 20 gadu, šobrīd jau ir 33. Daudzi no viņiem ir kļuvuši par pieredzējušiem speciālistiem, komandu vadītājiem un pat uzņēmumu vadības pārstāvjiem, taču videospēles joprojām ir viņu iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids.
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To apliecina arī “Eurostat” dati – internetā spēles spēlē 47 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 24 gadiem un 34 % vecumā no 25 līdz 34 gadiem.
Tātad videospēles vairs nav tikai jauniešu izklaide, bet gan nozīmīga arī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju atpūtas sastāvdaļa.
Mainoties paaudzēm darba tirgū, mainās arī priekšstati par darba un privātās dzīves līdzsvaru. Darbiniekiem arvien svarīgāka kļūst iespēja pašiem plānot savu laiku, savukārt darba devējiem jāspēj nodrošināt elastību, nezaudējot produktivitāti.
“GTA 6 iznākšana ir spilgts piemērs tam, kā mainās darbinieku intereses un prioritātes. Mūsdienās elastība nozīmē ne tikai iespēju strādāt attālināti, bet arī savstarpēju uzticēšanos un iespēju pielāgot darba un atpūtas laiku personīgajām vajadzībām,” uzsver Siliņa.
Viņa norāda, ka “Citadeles” darbiniekiem papildus ikgadējam atvaļinājumam ir pieejamas četras brīvdienas gadā, kuras iespējams izmantot pēc saviem ieskatiem – ārsta apmeklējumam, atpūtai vai citiem personīgiem mērķiem.
“Darba devēja uzdevums ir nodrošināt šādu elastību, vienlaikus saglabājot darba produktivitāti. Ilgtermiņā tā ir arī priekšrocība darbinieku piesaistē un noturēšanā,” viņa piebilst.