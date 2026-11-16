"airBaltic" datu noplūde var pavērt krāpniekiem jaunas iespējas: eksperts brīdina pasažierus
Nesenā "airBaltic" pasažieru datu noplūde kopā ar citiem neseniem kiberincidentiem valstī var ļaut krāpniekiem izveidot detalizētākus personu profilus tālākiem uzbrukumiem, komentējot lidsabiedrības sistēmu incidentu, kurā skartas ap 618 000 rezervāciju, sociālajā tīklā "Facebook" norāda kiberdrošības pētnieks un programmatūras inženieris Elviss Strazdiņš.
Jau vēstīts, ka "airBaltic" ārējā IT pakalpojumu sniedzēja sistēmās konstatēta nesankcionēta piekļuve tiešsaistes reģistrāciju datiem. Incidents skar pasažierus, kuri laikā no 2026. gada 18. jūlija līdz 12. novembrim reģistrējās lidojumiem tiešsaistē. Starp iegūtajiem datiem ir pasažieru vārdi, uzvārdi, rezervāciju numuri un lidojumu informācija.
Lidsabiedrība uzsver, ka pašu IT sistēmas un maksājumu vai ceļošanas dokumentu sensitīvā informācija nav skarta. Lai gan pagaidām nekas neliecina par datu ļaunprātīgu izmantošanu, "airBaltic" brīdina par iespējamiem pikšķerēšanas mēģinājumiem.
Analizējot situāciju, Strazdiņš skaidro, ka lielākais risks slēpjas nozagto datu potenciālā savienošanā ar citiem pēdējā laika kiberuzbrukumiem.
"Mēs nezinām, kas datus nozaga un ko ar tiem darīs, taču varu pabrīdināt, ka šo informāciju var savilkt kopā ar iepriekšējo uzbrukumu laikā iegūtajiem datiem, lai daudz detalizētāk izveidotu konkrētu cilvēku profilus," viņš norāda, atgādinot arī par neseno incidentu ar CSDD.
Tāpat Strazdiņš savā ierakstā veicis praktisku pārbaudi saistībā ar reģistrēšanos gaidāmajiem lidojumiem. Sākotnēji lidsabiedrība norādīja, ka piesardzības nolūkā daļai aktīvo rezervāciju tiks atslēgta tiešsaistes reģistrēšanās iespēja, liekot pasažieriem reģistrēties bez maksas klātienē lidostā. Sazinoties ar klientu servisu, pētnieks noskaidroja, ka šis ierobežojums tomēr neattiecas uz visiem pasažieriem un daudziem tiešsaistes reģistrācija joprojām būs pieejama. Tāpēc ieteicams 48 stundas pirms lidojuma pārbaudīt tiešsaistes sistēmas statusu un vajadzības gadījumā vērsties pie "airBaltic" konsultantiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pētnieks aicina iedzīvotājus būt īpaši kritiskiem, saņemot zvanus no personām, kas uzdodas par policijas vai bankas darbiniekiem, operējot ar it kā nozagtajiem lidojumu datiem, lai iegūtu uzticību.
"Ja jums zvana, nekādā gadījumā neapstipriniet "Smart-ID" pieprasījumus, nedodiet kodu kalkulatoru kodus un nenosauciet īsziņās atsūtītos ciparus. Ja kāda iestāde jums zvana, labāk nolieciet klausuli un zvaniet tai atpakaļ paši," atgādina Strazdiņš.
"airBaltic" turpina izmeklēšanu sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju "Cert.lv" un pakalpojumu sniedzēju. Lidsabiedrība norāda, ka lidojumi turpinās kā plānots. Pasažieri jautājumu gadījumā var vērsties pie "airBaltic" datu aizsardzības speciālista.