Uz autoceļiem vietām izveidojies apledojums; dienas gaitā gaidāms lietus
Pirmdienas rītā vietām Latvijā, galvenokārt Latgalē un Vidzemē, uz autoceļiem izveidojies apledojums, informē "Latvijas Valsts ceļi".
Apledojums vietām Vidzemē, Latgalē un Talsu apkārtnē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Augšlīgatnes līdz Raunas pagriezienam, Valmieras šosejas posmos no Braslas tilta līdz Stalbei un no Valmieras līdz Strenčiem, Kokneses šosejas posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam, Daugavpils šosejas posmā no Jēkabpils līdz Nīcgalei, Rēzeknes šosejas posmā no Jēkabpils līdz Stolbovkai, pa Rēzeknes apvedceļu, kā arī pa Grebņevas - Daugavpils ceļa posmiem.
Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Talsu, Valmieras, Balvu, Madonas, Rēzeknes, Jēkabpils un Preiļu apkārtnēs.
Agrā rītā gaisa temperatūra valstī bija no mīnus 1 līdz plus 2 grādiem, bet Kurzemes rietumos, kur vietām nedaudz lija, temperatūra sasniedza plus 2 līdz plus 4 grādus. Valsts lielākajā daļā ir neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu saglabājas Kurzemē un dažviet austrumu novados. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu 7-14 metri sekundē.
Rīgā pirmdienas rītā novēroti plāni mākoņi, dienvidu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē, un gaisa temperatūra ir plus 2 grādi.
Sinoptiķi prognozē, ka dienas gaitā vietām Kurzemē nedaudz līs, bet pēcpusdienā un vakarā, sākot no rietumiem, lietus gaidāms visā reģionā.
Vakarā līs arī dažviet Latvijas centrālajā daļā, kur diena kopumā būs visai saulaina. Saule spīdēs arī austrumu novados.
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Dienvidu, dienvidaustrumu vējš dienas laikā brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 2..plus 6 grādiem.
Rīgā pirmdienas gaitā debesis apmāksies, un vēlā vakarā gaidāms lietus. Saglabājoties dienvidu, dienvidaustrumu vēja brāzmām līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 4..plus 5 grādiem.
Rietumos no Latvijas patlaban atrodas zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī ir no 1002 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1013 hektopaskāliem Latgales dienvidaustrumos.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no plus 5,8 grādiem Zosēnos līdz plus 9,4 grādiem Kolkā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 15. novembrī bija plus 24..plus 27 grādi daudzviet Vidusjūras piekrastē un salās. Savukārt zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu fiksēta Zviedrijas ziemeļos, kur termometra stabiņš noslīdējis līdz mīnus 23 grādiem.