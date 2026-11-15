Iedzīvotāji sūdzas par NMPD šoferiem, bet vainīgs izrādās pavisam cits dienests
Privātā medicīniskā transporta krāsojumam jāatšķiras no dienesta automašīnu krāsojuma, jo vizuālās līdzības dēļ iedzīvotāji privātos transportlīdzekļus kļūdaini uzskata par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) automašīnām un vēršas dienestā ar sūdzībām par to vadītāju rīcību, turklāt norādīja dienests.
NMPD ārējās komunikācijas vadītājs Miks Dūcis skaidroja, ka dienests neveic precīzu šādu gadījumu uzskaiti, taču ir saņēmis vairākas iedzīvotāju sūdzības par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem vai autovadītāju rīcību uz ceļa. Pēc Dūča teiktā, vairākkārt, pārbaudot informāciju, noskaidrojies, ka sūdzībās minētos pārkāpumus izdarījuši privāto struktūru pārstāvji.
Dūcis skaidroja, ka iedzīvotāji, redzot dzeltenu krāsojumu un uzrakstu "Ambulance", šos transportlīdzekļus kļūdaini identificē kā NMPD automašīnas. "Tā rezultātā valsts dienestam nepamatoti tiek pārmesta rīcība, par kuru mēs nevaram uzņemties atbildību un kuru nevaram ietekmēt," norādīja NMPD pārstāvis.
NMPD jau iepriekš vērsies Veselības ministrijā ar aicinājumu sākt diskusiju par atšķirīga marķējuma noteikšanu privāto pakalpojumu sniedzēju transportam. "Lai arī ministrija tolaik lēma saglabāt līdzšinējo kārtību, dienests joprojām uzskata, ka atšķirīgs krāsojums ir nepieciešams," pauž Dūcis.
Viņš uzsver, ka NMPD ir valsts dienests, kura vizuālajai identitātei būtu jābūt aizsargātai līdzīgi kā Valsts policijai vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. NMPD pamatfunkcija ir neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās. "Savukārt citas iestādes un komersanti ar šiem operatīvajiem transportlīdzekļiem sniedz daudz plašāku pakalpojumu klāstu, tostarp tādus, kuru nodrošināšanai operatīvā transportlīdzekļa statuss nemaz nav nepieciešams," pauž dienestā.
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NMPD uzsver, ka stingri kontrolē savu operatīvo transportlīdzekļu vadītāju kompetenci un rīcību. Vadītājiem ir specifiskas apmācības un regulāras pārbaudes, dienests izmanto GPS un videokameru uzraudzību, kā arī pārbauda bākuguņu un skaņas signālu lietošanas pamatotību. "Dienestam nav zināms, kā un vai šādi tiek kontrolēti komersantu operatīvo transportlīdzekļu vadītāji," piebilda Dūcis.
NMPD ieskatā dienesta operatīvajam transportam jābūt nepārprotami atšķiramam no citu pakalpojumu sniedzēju automašīnām, lai skaidri nodalītu atbildību un nemaldinātu sabiedrību.
Par medicīniskā transporta atpazīstamību 3. novembrī sociālajā platformā "Facebook" rakstīja arī NMPD brigāžu atbalsta centra "Krasts" vadītājs Rafaels Ciekurs, minot kādu notikumu Ukrainā. Kā rakstīja Ciekurs, pēc sadursmēm pie Nacionālās gvardes objekta aizturēta sieviete, kura bija ieradusies ar ātrās palīdzības automašīnu un bija ģērbusies medicīniskajā formā. Sieviete apgalvojusi, ka ēkā nelikumīgi tiek turēti cilvēki. Pēc Ciekura ierakstā norādītā, Ukrainas varasiestādes izmeklē, vai notikušais bijis iepriekš sagatavota Krievijas provokācija.
Ciekura ieskatā šis gadījums liek pievērst uzmanību tam, cik viegli arī Latvijā cilvēki var sajaukt privāto medicīnisko transportu ar NMPD automašīnām. Viņš norādīja, ka pazīstams automašīnas krāsojums un mediķa forma cilvēkos rada uzticēšanos, savukārt ārkārtas situācijā cilvēks nepētīs sīkiem burtiem rakstīto uz automašīnas durvīm.
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Ciekura ieskatā valstij būtu skaidri jānosaka, ka NMPD raksturīgo krāsojuma un marķējuma kombināciju drīkst izmantot tikai dienests, savukārt citu medicīniskā transporta pakalpojumu sniedzēju automašīnām jābūt vizuāli atšķiramām. Viņaprāt, tas mazinātu iespēju izmantot dienesta tēlu cilvēku maldināšanai un provokācijām. Ciekurs uzsvēra, ka uzticēšanos mediķiem veido gadiem, bet tai var kaitēt viens šāds gadījums. Tāpēc cilvēkam, kurš pēc automašīnas izskata atpazīst NMPD, būtu jāvar paļauties, ka tā tiešām ir dienesta automašīna.