Vairāk nekā 10 000 cilvēku iestājas par cilvēku ar invaliditāti bezmaksas braucienu saglabāšanu
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par bezmaksas braucienu saglabāšanu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu pavadoņiem, kā arī par pienākuma piemaksāt biļetes cenas starpību atcelšanu reģionālajos komercreisos.
Parakstu vāšanu sākta 6. novembrī.
Iniciatīvas pārstāvis Raimonds Lejnieks-Puķe iepriekš skaidroja, ka Invaliditātes likums patlaban garantē bezmaksas braukšanu cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu, bērniem ar invaliditāti, kā arī cilvēkam, kurš pavada bērnu ar invaliditāti vai personu ar I invaliditātes grupu.
Savukārt Satiksmes ministrija (SM) ir piedāvājusi valsts apmaksāto atvieglojumu ierobežot līdz 70% no biļetes cenas. Ja šo priekšlikumu pieņemtu, pasažierim par līdz šim bezmaksas braucienu būtu jāmaksā 30%. Ja bērns ar invaliditāti nevar braukt viens, ģimenei būtu jāmaksā gan par bērna, gan par pavadoņa biļeti, skaidro Lejnieks-Puķe.
Vienlaikus, kā norādīts iniciatīvā, reģionālajos komercreisos jau darbojas kārtība, kas var likt pasažierim piemaksāt. Ja komercreisa biļete ir dārgāka par valsts noteikto tarifu dotētajā reģionālajā transportā, starpību sedz pats pasažieris. Iniciatīvas autors vēlas, lai cilvēks, kuram likums garantē bezmaksas braucienu, var rēķināties ar šo garantiju, arī izvēloties reisu.
Iniciatīvā Saeimai piedāvāts saglabāt bezmaksas braukšanu pilnā apjomā. Proti, saglabāt Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās tiesības visām tajā minētajām personām, kā arī noraidīt priekšlikumu šīm personām ieviest 30% līdzmaksājumu.
Tāpat Lejnieks-Puķe rosina novērst obligātas piemaksas par parasto biļeti. Tas paredz papildināt Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu, skaidri nosakot, ka valsts kompensācijas aprēķina kārtība nevar radīt pienākumu likumā aizsargātajam pasažierim segt parastās biļetes tarifa starpību reģionālajā komercreisā, un attiecīgi pārskatīt Ministru kabineta noteikumus.
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Iniciatīvas autors aicina nodrošināt finansējumu un atklātu lēmumu pieņemšanu. Viņš vēlas uzdot valdībai, gatavojot valsts budžetu, atsevišķi aprēķināt un paredzēt šīs garantijas izpildei nepieciešamo finansējumu no sabiedriskajam transportam paredzētās dotācijas. Ja nākotnē valdība rosina garantiju samazināt, tai pirms priekšlikuma iesniegšanas Saeimā jāpublisko ietekmes izvērtējums, jāparāda finansēšanas alternatīvas un jāapspriež tās ar cilvēku ar invaliditāti pārstāvošajām organizācijām, pausts iniciatīvā.
Lejnieka-Puķes ieskatā, ja tiks saglabāta esošā kārtība, cilvēki varēs sākt darba attiecības, mācības vai vienoties par regulāru rehabilitāciju, zinot, ka viņiem būs iespēja attiecīgajā vietā nokļūt. Vecākiem, kuru bērns invaliditātes dēļ nevar pārvietoties patstāvīgi, būs skaidrs, ka valsts apmaksā arī pavadoņa braucienu. Īpaši būtiski tas esot ārpus lielajām pilsētām, kur cilvēkam var nebūt cita piemērota reisa.
Jau ziņots, ka SM sagatavotais sabiedriskā transporta finansēšanas risinājums paredz no 2027. gada palielināt braukšanas maksu vidēji par 10%, vienlaikus ierobežojot braukšanas maksas atvieglojumus no 100% līdz 70%.
Pret šo SM ieceri iebildusi tiesībsardze Karina Palkova, kā arī pacientu organizācijas, invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", kā arī biedrība "Latvijas Bērnu labklājības tīkls".
SM ziņojumā piedāvāti trīs sabiedriskā transporta finansēšanas varianti, kurus vērtēs Ministru kabinets, ņemot vērā valsts budžeta iespējas. Ministrija norāda, ka bāzes finansējums kopš 2024. gada ir 93,8 miljoni eiro, savukārt 2026. gadā pakalpojumu izmaksas prognozētas aptuveni 109,9 miljonu eiro apmērā.
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Pirmais variants paredz iekļauties esošajā bāzes finansējumā, reģionālo autobusu maršrutu tīkla apjomu samazinot par aptuveni 14%, valsts pasūtīto dzelzceļa pārvadājumu apjomu - par aptuveni 3%, braukšanas maksu palielinot vidēji par 30% un nosakot 70% griestus valsts kompensētajiem braukšanas maksas atvieglojumiem.
Par praktiski īstenojamu SM uzskata otro variantu, kas paredz saglabāt reģionālo autobusu un vilcienu pārvadājumu tīklu 2026. gada apjomā, braukšanas maksu palielināt vidēji par 10% un noteikt 70% griestus atvieglojumiem. Šajā variantā paredzēta arī turpmāka regulāra braukšanas maksas pārskatīšana. Pēc ministrijas aplēsēm atvieglojumu ierobežošana ļautu samazināt valsts budžeta izdevumus par aptuveni 6,9 miljoniem eiro gadā.
Trešais variants paredz saglabāt esošo pārvadājumu tīklu un pašreizējo atvieglojumu sistēmu, vienlaikus braukšanas maksu palielinot vidēji par 10%. Tam būtu nepieciešami vēl aptuveni 15 miljoni eiro gadā papildus bāzes finansējumam. Ministrija šo variantu uzskata par vēlamāko, ja valsts budžetā izdotos rast papildu līdzekļus.
SM skaidro, ka pēdējos gados sabiedriskā transporta pakalpojumu izmaksas būtiski pieaugušas darba samaksas, degvielas, energoresursu un citu izmaksu pieauguma dēļ. Vienlaikus valsts budžeta bāzes finansējums ilgstoši nav pilnībā sedzis faktiskās saistības sabiedriskā transporta nodrošināšanai.
SM uzsvērusi, ka sabiedriskais transports ir nozīmīga valsts infrastruktūras daļa. Būtiska maršrutu tīkla samazināšana radītu īstermiņa ietaupījumus, bet pasliktinātu darbavietu, izglītības, veselības aprūpes un citu pakalpojumu sasniedzamību. Tādēļ priekšroka SM ieskatā dodama risinājumam, kas saglabā reģionālā sabiedriskā transporta tīkla funkcionālo apjomu un vienlaikus pakāpeniski palielina sistēmas ieņēmumus un efektivitāti.
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