Galvaspilsētu izdaiļo festivāls "Staro Rīga"; 15.11.2026.
No 15. līdz 18. novembrim galvaspilsēta mirdzēs īpaši koši un neparasti, jo sācies gaismas festivāls "Staro Rīga 2026".
FOTO: Rīgas tumšās ielas atdzīvojas krāšņās gaismās - sācies gaismas festivāls "Staro Rīga 2026"
No 15. līdz 18. novembrim galvaspilsēta mirdzēs īpaši koši un neparasti, jo sācies gaismas festivāls "Staro Rīga 2026". Ik vakaru no plkst. 17.00 līdz 23.00 rīdzinieki un pilsētas viesi var apskatīt 52 gaismas objektus abos Daugavas krastos.
Šī gada festivāla tēma ir "Unum momentum – tas viens mirklis", aicinot aizdomāties par īpašiem dzīves mirkļiem un to nozīmi. Pilsētas ielas, parki un ēku fasādes pārvēršas par mākslas darbiem, kuros gaismas instalācijas, video projekcijas un audiovizuāli priekšnesumi rada neparastu atmosfēru.
Festivāla galvenā ass šogad ir Daugava, un gaismas objekti izvietoti abos tās krastos. Kreisajā krastā maršruts ved no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pa Mūkusalas promenādi, savukārt labajā krastā gaismas instalācijas ir apskatāmas no Spīķeriem līdz Viesturdārzam, tostarp Vecrīgā un Kronvalda parka apkārtnē. Kopējais festivāla maršruta garums sasniedz gandrīz piecus kilometrus.
Viens no īpašākajiem ir gaismas objekts "Dižkoku balsis", kas pirmo reizi festivāla vēsturē atrodas Brīvības pieminekļa pakājē. Latvijas valsts svētkos, 18. novembrī, tas pārtaps par svētku koncerta skatuvi, bet koncerta noslēgumā to papildinās īpašs gaismas uzvedums.
Iespaidīgi mākslas darbi ir skatāmi un baudāmi arī citviet pilsētā. Uz Gaismas pils fasādes ir skatāma ungāru mākslinieka Lāslo Žolta Bordoša veidotā liela mēroga instalācija "Ascend", savukārt Rīgas Kongresu nama fasādi izgaismo ungāru radošās grupas "Lightspray Visual" projekcija. Pils laukumā ir apskatāma norvēģu mākslinieces Anastasijas Isašenas interaktīvā instalācija, bet Viesturdārzā – franču mākslinieka Sebastjēna Lefēvra darbs "Soleil Nuit" jeb "Saule naktī", kurā izmantoti vairāk nekā 5000 spoguļelementu.