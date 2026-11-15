"Man tagad ir četri tēti!" Aktrise Marija Linarte atklāj savu īpašo saikni ar Ukrainu
Aktrise Marija Linarte mēnesi pavadījusi Ukrainā, kur kopā ar kaujas mediķiem palīdzējusi ievainotajiem karavīriem un apguvusi taktisko medicīnu. Šajā laikā viņa izveidojusi īpašu saikni ar četriem ukraiņu mediķiem, kurus tagad mīļi dēvē par saviem tētiem. Atgriezusies Latvijā, Marija nav pārtraukusi palīdzēt Ukrainai – viņa sākusi ziedojumu kampaņu, lai mediķiem sagādātu jaunu medicīnisko transportu, vēsta Latvijas Televīzija.
Aktrise atzīst, ka vēlējusies ne tikai apgūt praktiskas medicīniskās iemaņas, bet arī sniegt karavīriem cilvēcisku atbalstu.
„Man var iemācīt apsaitēt, ievietot katetru, pielikt sistēmas, dot zāles, runāt par amputācijām un visu pārējo. Bet to, ka tavās rokās nonāk cilvēks, ir jāsaprot un jāatceras, ka tas ir cilvēks – to neviens nemāca,” stāsta Linarte.
Viņa uzsver, ka ukraiņiem nav vajadzīga tikai materiāla palīdzība. Tikpat svarīgi ir likt viņiem sajust, ka viņi nav vieni un ka Latvijā par viņiem domā.
„Man tagad ir četri tēti. Kaut kā man gribas teikt – mēs ukraiņiem nepalīdzam, tie ir mūsējie. Mēs vienkārši savējiem, kas šobrīd ir priekšējās pozīcijās, sakām paldies,” teic aktrise.
Ukrainā pavadītais laiks Marijai licis vēl vairāk novērtēt to, ka Latvija ir brīva valsts. Viņa atklāj, ka ukraiņi bieži uzteikuši latviešus par sniegto atbalstu un drosmi.
„Viņi saka – jūs esat vismazākie, bet jūs mums palīdzat visvairāk. Viņi to jūt,” stāsta Linarte.
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Vāc ziedojumus, lai mediķiem nogādātu jaunu automašīnu
Pēc kārtējā Krievijas armijas uzlidojuma Marijas četriem „tētiem” jeb kaujas mediķiem vairs nav sava medicīniskā transporta. Tāpēc aktrise sadarbībā ar biedrību „Tavi draugi” sākusi ziedojumu vākšanu, lai iegādātos jaunu automašīnu un aprīkotu to ar nepieciešamajām iekārtām.
Linarte uzsver, ka labi zina cilvēkus, kuru rīcībā nonāks iegādātais transportlīdzeklis, un pati ir gatava to nogādāt Ukrainā.
Aktrise neizslēdz iespēju atkal doties uz Ukrainu, taču automašīnas iegādei un aprīkošanai viņa aicina iesaistīties arī Latvijas iedzīvotājus. Viņasprāt, katrs ziedojums ir ne tikai praktiska palīdzība, bet arī apliecinājums tam, ka ukraiņi nav pamesti vieni.