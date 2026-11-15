VIDEO: autovadītājs Rīgā iebraucis tur, kur nevajadzētu – automašīna iestrēgusi uz tramvaja sliedēm
Foto: sadursme.lv
Autovadītājs Rīgā iebraucis tur, kur nevajadzētu.
Sabiedrība

VIDEO: autovadītājs Rīgā iebraucis tur, kur nevajadzētu - automašīna iestrēgusi uz tramvaja sliedēm

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Svētdienas, 15. novembra, vakarā Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, ceļa remontdarbu zonā vieglā automašīna iestrēgusi uz tramvaja sliedēm, tādējādi traucējot sabiedriskā transporta kustību, ziņo “BreakingLV”.

VIDEO: autovadītājs Rīgā iebraucis tur, kur nevaja...

Automašīna atrodas uz sliedēm remontdarbu zonā, kuras dēļ tramvaju kustība šajā vietā ir apgrūtināta.

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