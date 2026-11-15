Autovadītājs Rīgā iebraucis tur, kur nevajadzētu.
Sabiedrība
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VIDEO: autovadītājs Rīgā iebraucis tur, kur nevajadzētu - automašīna iestrēgusi uz tramvaja sliedēm
Svētdienas, 15. novembra, vakarā Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, ceļa remontdarbu zonā vieglā automašīna iestrēgusi uz tramvaja sliedēm, tādējādi traucējot sabiedriskā transporta kustību, ziņo “BreakingLV”.
Automašīna atrodas uz sliedēm remontdarbu zonā, kuras dēļ tramvaju kustība šajā vietā ir apgrūtināta.
🇱🇻 Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, ceļa remontdarbu zonā vieglā automašīna iestrēgusi uz tramvaja sliedēm, traucējot sabiedriskā transporta kustību. 🎥 Santa_Sk #Rīga #Latvija https://t.co/8DCSiDvU4T— BreakingLV (@breakinglv) November 15, 2026