112
Šodien 20:30
Policija sniedz skumju vēsti par bezvēsts prombūtnē meklēto Rihardu Vosuli-Griguli
Valsts policija informē, ka bezvēsts prombūtnē meklētais 1992. gadā dzimušais Rihards Vosulis-Grigulis atrasts bez dzīvības pazīmēm, portālu Jauns.lv informē Valsts policija.
Vīrietis iepriekš bija izgājis no savas dzīvesvietas Rīgā, Vaidavas ielā, un kopš tā brīža viņa atrašanās vieta nebija zināma.
Viņu izdevies atrast, Valsts policijai sadarbojoties ar organizācijas “Bezvests.lv” brīvprātīgajiem un Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens pārvaldes ūdenslīdējiem.
Valsts policijas rīcībā esošā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu.