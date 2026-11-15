Sinoptiķi brīdina par laikapstākļiem valsts svētku dienā - Latviju sasniegs lietus un slapjš sniegs
Jaunajā nedēļā sinoptisko situāciju Latvijā noteiks aktīvu ciklonu darbība, kas valsts teritorijai pietuvosies no rietumiem, kā rezultātā debesis lielākoties aizklās mākoņi un Latviju šķērsos vairākas nokrišņu zonas, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Naktīs nākamnedēļ minimālā gaisa temperatūra gaidāma -1…+4 grādu robežās, bet dienās gaiss iesils līdz +2…+7 grādiem, un vietām piekrastē būs vēl par kādu grādu siltāk.
Pirmdien naktī teritorijas lielākajā daļā būs daļēji mākoņains, tomēr saglabāsies sauss laiks, savukārt rietumu rajonos mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, un tur vietām nakts otrajā pusē gaidāms arī neliels lietus. No pēcpusdienas debesis pakāpeniski apmāksies visā Latvijā un valsti no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona - rietumu un centrālajos rajonos līs.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, piekrastē brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē. Naktī gaiss atdzisīs līdz -1…+3 grādiem, bet dienā iesils līdz +2…+6 grādiem.
Otrdien, kā arī Latvijas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, debesis turpinās klāt mākoņi, tikai vietām uzspīdēs saule. Valsts lielākajā daļā gaidāms lietus - otrdienas vakarā lokāli austrumos, bet trešdien arī pārējos reģionos nokrišņi būs gan lietus, gan slapja sniega veidā. Sinoptiķi brīdina, ka atsevišķos posmos ceļi būs slideni, kā arī otrdien vakarā un naktī uz trešdienu vietām veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, kas trešdien dienā iegriezīsies no austrumu puses, bet piekrastē tas aizvien būs brāzmains.
Nedēļas turpinājumā debesis būs lielākoties mākoņainas, un mākoņi plašā teritorijā aizvien atnesīs nokrišņus, galvenokārt lietu, vietām arī slapju sniegu un sniegu. Valsts teritorijā ieplūstot aukstākai gaisa masai, naktis kļūs nedaudz vēsākas - daudzviet centrālajos un austrumu rajonos minimālā gaisa temperatūra būs 0…-2 grādi, savukārt rietumu rajonos un piekrastē arī diennakts tumšajās stundās termometra stabiņš vēl pieturēsies virs nulles atzīmes. Nedēļas vidū vējš būs lēns, tomēr brīvdienās tas iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem un piekrastē atkal kļūs brāzmains.