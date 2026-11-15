Jaunā darba nedēļa iesāksies ar negantu laiku - daudzviet gaidāms lietus un brāzmains vējš
Pirmdienas rīts Latvijā būs vēss un lielākoties sauss. Taču jau pēcpusdienā laikapstākļi mainīsies. Debesis pakāpeniski apmāksies, un valsti no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona, kas daudzviet atnesīs lietu, prognozē sinoptiķi.
Naktī uz pirmdienu Latvijas lielākajā daļā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Vienīgi rietumu rajonos debesis biežāk klās mākoņi un nakts otrajā pusē vietām iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1…+3 grādiem.
Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, un pēcpusdienā Latvijas rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, kas piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs +2…+6 grādi.
Rīgā naktī debesis brīžiem skaidrosies, tomēr palaikam tās aizklās mākoņi. Nokrišņi nav gaidāmi, bet dienvidu vējš brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +1…+2 grādiem, savukārt pirmdien pēcpusdienā arī galvaspilsētā palielināsies mākoņu daudzums un iespējams lietus.