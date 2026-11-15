Pacientiem un viņu tuviniekiem varētu atvieglot slimnīcu apmeklēšanu: izskan jauns priekšlikums
Slimnīcas apmeklējums nereti ieilgst vairākas stundas, un pacientiem vai viņu tuviniekiem nākas maksāt arī par automašīnas stāvvietu. Lai mazinātu papildu izdevumus un stresu, Latvijā sākta parakstu vākšana par bezmaksas autostāvvietu nodrošināšanu pie visām valsts slimnīcām.
Ierosinājums paredz, ka pacienti un apmeklētāji automašīnu bez maksas varētu atstāt visu slimnīcas apmeklējuma laiku. Sabiedrības iniciatīvu portālā „ManaBalss.lv” publicētā priekšlikuma autors Reinis Pētersons aicina Saeimu un Ministru kabinetu mainīt esošo regulējumu un paredzēt finansējumu, lai pie visām valsts slimnīcām būtu pieejams pietiekams skaits bezmaksas autostāvvietu. Šādas iespējas būtu jānodrošina gan pacientiem, gan viņu pavadoņiem un apmeklētājiem.
Pašlaik autostāvvietu izmantošanas kārtība dažādās slimnīcās atšķiras. Piemēram, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Torņakalna autostāvvietā pirmā stunda ir bez maksas, bet pēc tam jāmaksā divi eiro stundā. Savukārt par diennakti autostāvvietā jāmaksā desmit eiro. Slimnīcā gan paredzēti vairāki izņēmumi, tostarp bezmaksas autostāvvieta noteiktām pacientu grupām un cilvēkiem ar invaliditāti.
Iniciatīvas autors uzsver, ka slimnīcas apmeklējuma ilgumu bieži nav iespējams paredzēt. Ārsta konsultācija, izmeklējums vai procedūra var ieilgt, un pacientam vai viņa tuviniekiem rodas papildu izdevumi, kurus viņi nevar ietekmēt. Viņa ieskatā atšķirīgie autostāvvietu noteikumi rada arī nevajadzīgu stresu situācijās, kad cilvēkiem jau tā jāsaskaras ar veselības problēmām.
Priekšlikums paredz arī uzlabot piekļuvi slimnīcām cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Tuvāk ieejām rosināts ierīkot īpašas stāvvietas ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī pacientiem, kuriem pārvietošanās ir apgrūtināta, piemēram, pēc operācijām vai traumām.
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Vienlaikus iniciatīvas autors atzīst, ka ne visās slimnīcās būtu nepieciešamas vienādas pārmaiņas. Vietās, kur bezmaksas autostāvvietu jau ir pietiekami daudz, esošo kārtību varētu saglabāt. Savukārt citviet būtu jāizvērtē iespēja pārorganizēt stāvvietas, sakārtot zemes izmantošanu vai nepieciešamības gadījumā izbūvēt jaunas.
Lai autostāvvietas netiktu ilgstoši aizņemtas bez pamatota iemesla, pieļauta arī stāvēšanas laika ierobežojumu ieviešana. Tomēr tiem būtu jānodrošina iespēja bez maksas novietot automašīnu visu faktiski nepieciešamo slimnīcas apmeklējuma laiku. Priekšlikuma īstenošanai rosināts paredzēt atsevišķu valsts finansējumu, nesamazinot ārstniecībai atvēlētos līdzekļus.