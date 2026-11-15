Kā dzīvnieks nonācis dzīvojamās mājas pagalmā, pagaidām nav zināms.
Sabiedrība
Šodien 13:38
Amizants skats Rāmavā: dzīvojamās mājas pagalmā brīvi pastaigājas ruksis
Rāmavā pie kādas dzīvojamās mājas manīts neparasts viesis – cūka, kas bez saimnieka pastaigājas pa pagalmu. Par negaidīto sastapšanos kāda iedzīvotāja pavēstījusi sociālajā tīklā „Facebook”, cenšoties noskaidrot dzīvnieka īpašnieku.
„Rāmavā pa pagalmu pastaigājas cūka bez saimnieka. Kurš ir pazaudējis cūku?” teikts publicētajā ierakstā.
Kā dzīvnieks nonācis dzīvojamās mājas pagalmā, pagaidām nav zināms. Tāpat nav skaidrs, vai ruksis aizklīdis no kādas tuvējās saimniecības vai arī tam ir cits izskaidrojums.
Atliek cerēt, ka viss atrisināsies laimīgi un cūciņa atgriezīsies pie sava saimnieka. Savukārt iedzīvotāji, kuri atpazīst dzīvnieku vai zina, kam tas pieder, var atsaukties uz sociālajā tīklā publicēto ierakstu.