Putina ģimenē neērta uzvārdu sakritība: atklājies, kāpēc viņa mazdēls nenēsā tēva uzvārdu
Krievijas diktatora Vladimira Putina ģimenē radusies visai neparasta situācija. Viņa jaunākās meitas Katerinas Tihonovas dēls nenēsā sava iespējamā tēva uzvārdu, un tam varētu būt pavisam negaidīts iemesls.
Bērna tēvs, kā tiek uzskatīts, ir bijušais baletdejotājs Igors Zeļenskis, kura uzvārds sakrīt ar Putina lielākā politiskā pretinieka, Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska, uzvārdu, vēsta Vācijas laikraksts "Bild".
Saskaņā ar Krievijas neatkarīgā izdevuma "Agentstvo" iegūto informāciju Putina mazdēls Adrians piedzimis 2025. gada 15. augustā Maskavā. Lai gan par viņa tēvu tiek uzskatīts Igors Zeļenskis, zēnam dots mātes uzvārds Tihonovs. Vācijas medijs pieļauj, ka šāds lēmums pieņemts, lai izvairītos no neērtās saistības ar Ukrainas prezidentu, pret kura valsti Krievija jau vairākus gadus īsteno pilna mēroga karu.
Interesanti, ka bērna dzimšana oficiāli reģistrēta tikai 2026. gada 10. jūlijā, gandrīz 11 mēnešus pēc viņa nākšanas pasaulē. Krievijā jaundzimušā reģistrācija parasti jāveic mēneša laikā, tāpēc tik ilga kavēšanās raisījusi jautājumus. Pagaidām nav zināms, kāpēc Putina meitas ģimene tik ilgi gaidījusi ar dokumentu noformēšanu.
Turklāt šī nav pirmā reize, kad ģimenē mainīts bērna uzvārds. Tihonovai un Zeļenskim 2017. gadā piedzimusi meita Elza, kurai sākotnēji dots tēva uzvārds. Tomēr vēlāk atklājies, ka meitene izmantojusi arī pasi ar mātes uzvārdu. Tas liecina, ka ģimene jau iepriekš centusies izvairīties no publiskas saistības ar Zeļenska uzvārdu, lai gan precīzi šādas rīcības iemesli nav apstiprināti.
Jāpiezīmē, ka Igors Zeļenskis ir pazīstams krievu baletdejotājs, kurš savulaik vadījis Bavārijas Valsts baletu Minhenē. Par viņa attiecībām ar Putina meitu starptautiskie mediji ziņoja jau 2022. gadā, atklājot, ka pāris regulāri ceļojis starp Krieviju un Vāciju. Neraugoties uz uzvārdu sakritību, Igoram Zeļenskim nav zināmas radniecīgas saites ar Ukrainas prezidentu.