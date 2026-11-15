Jaunietis ir aptuveni 175 centimetrus garš, normālas miesas būves, ar gaišiem matiem un zilām acīm.
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Šodien 09:56
Vai esi redzējis? Meklē 17 gadus veco Ņikitu Žerenovski, jaunietis pēdējo reizi manīts vakar Rīgā
Valsts policija izsludinājusi bezvēsts prombūtnē esoša 17 gadus veca jaunieša meklēšanu. Ņikita Žerenovskis sestdien, 14. novembrī, izgājis no savas dzīvesvietas Rīgā un līdz šim nav atgriezies. Viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.
Kā informē Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde, 2009. gadā dzimušais jaunietis sestdien ap plkst. 17.30 izgājis no dzīvesvietas Lēdurgas ielā. Kopš tā brīža par viņa atrašanās vietu nav informācijas.
Pazudušais jaunietis ir aptuveni 175 centimetrus garš, vidējas miesas būves, ar gaišiem matiem un zilām acīm. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies tumšā vējjakā ar kapuci, tumšās džinsa biksēs un tumši brūnos zābakos. Viņam līdzi bija tumša mugursoma.
Valsts policija aicina ikvienu, kurš ir redzējis Ņikitu Žerenovski vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties ziņot, zvanot pa tālruni 112. Iedzīvotāji tiek aicināti rūpīgi aplūkot jaunieša fotogrāfiju un dalīties ar jebkādu informāciju, kas varētu palīdzēt viņu atrast.