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Šodien 09:56
Atrasts 17 gadus vecais Ņikita Žerenovskis
Bezvēsts prombūtnē bijušais Ņikitas Žerenovskis ir veiksmīgi atrasts.
Jau ziņots, ka Valsts policija izsludināja bezvēsts prombūtnē esoša 17 gadus veca jaunieša meklēšanu. Ņikita Žerenovskis sestdien, 14. novembrī, izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā un līdz šim nebija atgriezies.
Kā informēja Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde, 2009. gadā dzimušais jaunietis sestdien ap plkst. 17.30 izgāja no dzīvesvietas Lēdurgas ielā. Kopš tā brīža par viņa atrašanās vietu nebija informācijas.