"Šis jāuzdāvina Stepaņenko!". Kāda pircēja dalījusies ar pārsteidzošu atradumu Latvijas "humpalās"
Lietotu apģērbu veikali Latvijā nereti sagādā pārsteigumus. Tajos iespējams atrast gan pazīstamu zīmolu apģērbus par niecīgu cenu, gan īstas modes pērles, taču reizēm pircēju uzmanību piesaista arī pavisam negaidīti un pretrunīgi atradumi. Par vienu no tādiem sociālajā tīklā "Threads" pastāstījusi kāda sieviete.
Sieviete publicējusi fotogrāfiju, kurā redzams lietotu apģērbu veikalā uziets sarkans džemperis. Tā priekšpusē attēlots Krievijas divgalvainais ērglis un uzraksts "РОССИЯ" jeb "Krievija". Ieraksta autore atradumu komentējusi ar īsu, ironisku piezīmi: "Lāčplēsi lūdzam Humana Valmierā."
Šis atradums izraisījis dažādas reakcijas sociālā tīkla lietotāju vidū. Daži komentētāji par redzēto ir sašutuši, bet citi situāciju uztvēruši ar humoru. "Grīdas lupatai der..." ironizē kāds lietotājs, savukārt cits lakoniski norāda: "Pielaid uguni." Kāds cits komentētājs ironiski piemin arī politiķi Jūliju Stepaņenko, sakot: "Šis jāuzdāvina Stepaņenko".
Komentāros izskan arī jautājumi par to, kā šāds apģērbs vispār nonācis veikala piedāvājumā. Kāds lietotājs interesējas, vai iespējams uzzināt, kurš ir atbildīgs par preču atlasi, savukārt cits piebilst, ka šādu apģērbu vajadzētu nekavējoties izņemt no tirdzniecības.