Ar 52 iespaidīgiem objektiem šovakar sāksies gaismas festivāls "Staro Rīga". Ko redzēt un ieraudzīt?
Šovakar galvaspilsēta iemirdzēsies īpaši koši un neparasti, jo sāksies gaismas festivāls "Staro Rīga 2026". Līdz pat 18. novembrim ik vakaru no plkst. 17.00 līdz 23.00 rīdzinieki un pilsētas viesi varēs apskatīt 52 gaismas objektus abos Daugavas krastos.
Šī gada festivāla tēma ir "Unum momentum – tas viens mirklis", aicinot aizdomāties par īpašiem dzīves mirkļiem un to nozīmi. Pilsētas ielas, parki un ēku fasādes pārvērtīsies par mākslas darbiem, kuros gaismas instalācijas, video projekcijas un audiovizuāli priekšnesumi radīs neparastu atmosfēru.
Festivāla galvenā ass šogad būs Daugava, un gaismas objekti izvietoti abos tās krastos. Kreisajā krastā maršruts vedīs no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pa Mūkusalas promenādi, savukārt labajā krastā gaismas instalācijas būs apskatāmas no Spīķeriem līdz Viesturdārzam, tostarp Vecrīgā un Kronvalda parka apkārtnē. Kopējais festivāla maršruta garums sasniegs gandrīz piecus kilometrus.
Viens no īpašākajiem būs gaismas objekts "Dižkoku balsis", kas pirmo reizi festivāla vēsturē atradīsies Brīvības pieminekļa pakājē. Latvijas valsts svētkos, 18. novembrī, tas pārtaps par svētku koncerta skatuvi, bet koncerta noslēgumā to papildinās īpašs gaismas uzvedums.
Iespaidīgi mākslas darbi būs skatāmi un baudāmi arī citviet pilsētā. Uz Gaismas pils fasādes būs skatāma ungāru mākslinieka Lāslo Žolta Bordoša veidotā liela mēroga instalācija "Ascend", savukārt Rīgas Kongresu nama fasādi izgaismos ungāru radošās grupas "Lightspray Visual" projekcija. Pils laukumā būs apskatāma norvēģu mākslinieces Anastasijas Isašenas interaktīvā instalācija, bet Viesturdārzā – franču mākslinieka Sebastjēna Lefēvra darbs "Soleil Nuit" jeb "Saule naktī", kurā izmantoti vairāk nekā 5000 spoguļelementu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vairāk nekā divas trešdaļas festivāla pamatprogrammas veido Latvijas gaismas mākslinieku jaundarbi. Savus darbus apmeklētājiem piedāvās arī jaunie mākslinieki – programmā iekļautas septiņas Latvijas Mākslas akadēmijas studentu instalācijas un četri Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas īstenoti gaismas objekti, kas tapuši sadarbībā ar studentiem no deviņām valstīm.