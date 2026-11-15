Svētdien laikapstākļi sagādās pārsteigumus; autovadītājus aicina būt uzmanīgiem uz ceļiem
Svētdiena Latvijā iesāksies ar mākoņainu laiku, taču dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Tikmēr autovadītājiem šorīt jābūt īpaši uzmanīgiem, jo vietām Vidzemē uz ceļiem izveidojies apledojums, kas apgrūtina braukšanu.
Kā prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, mākoņi pakāpeniski izklīdīs, sākot no valsts dienvidrietumiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un dienvidu vējš, kas piekrastē brāzmās sasniegs 15–17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā paaugstināsies līdz +5...+10 grādiem.
Rīgā dienas pirmajā pusē vēl gaidāms neliels lietus, taču pēcpusdienā debesis skaidrosies. Galvaspilsētā pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un dienvidu vējš, bet gaisa temperatūra sasniegs +6...+7 grādus.
Tikmēr SIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) brīdina, ka svētdienas rītā apledojums vietām Vidzemē apgrūtina braukšanu. Slideni ceļa posmi konstatēti uz Vidzemes šosejas (A2) no Smiltenes pagrieziena līdz Veclaicenei, kā arī uz reģionālajiem autoceļiem Alūksnes apkārtnē un autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Dzelzavas līdz Gulbenei.
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 13 ziemas dienesta tehnikas vienības.
LVC atgādina, ka kopš 16. oktobra valsts autoceļu tīklā ir sākusies ziemas uzturēšanas sezona, kas ilgs līdz 15. aprīlim. Šajā laikā ceļu uzturētāji regulāri seko līdzi laikapstākļu ietekmei uz ceļu stāvokli un nepieciešamības gadījumā veic pretapledojuma apstrādi vai sniega tīrīšanu.