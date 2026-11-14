Rosļikovs pavēsta, kad varētu viņu sagaidīt Latvijā
Par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu apsūdzētais un uz Baltkrieviju aizmukušais partijas “Stabilitātei!” līderis Aleksejs Rosļikovs komentējis ziņas par savu Latvijas īpašumu pārdošanas uzsākšanu un izteicies, kad varētu atgriezties Latvijā.
Jauns.lv jau vēstīja par to, ka sludinājumu portālā atrodams uz Rosļikova vārda reģistrēts īpašums Rīgā, ko politiķis šobrīd mēģina pārdot. Sludinājumā piedāvāta daļa no divstāvu rindu mājas, gandrīz 200 kvadrātmetru platībā, ar kamīnu, iebūvētu virtuves tehniku, apsildāmām grīdām, divām terasēm un nelielu zemes gabalu. Mājokli pārdod pilnībā mēbelētu par 280 000 eiro.
Pirms 3. oktobrī Saeimas vēlēšanām gan pats Rosļikovs, gan partijas valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova kategoriski apgalvoja, ka viņš atgriezīsies jau nākamajā dienā. Acīmredzot, partija bija pārliecināta par iekļūšanu Saeimā un tādējādi Rosļikova iegūto deputāta imunitāti. Realitāte izrādījās skarbāka, un partija ne vien neiekļuva Saeimā, bet pat nesasniedza valsts finansējuma saņemšanai nepieciešamos divus procentus balsu.
Protams, ka Rosļikovs Latvijā neatgriezās ne solītajā 4. oktobrī, ne vēlāk. Nu viņš apgalvo, ka vismaz tuvāko gadu viņu dzimtenē neredzēt, un pašlaik viņa trajektorija ir starp Baltkrieviju, Krieviju un Ķīnu. “Lidoju, vizinos, risinu noteiktus jautājumus, kas, manuprāt, nākotnē mums būs ļoti vajadzīgi,” paziņoja aizbēgušais politiķis, kurš šajās valstīs sola visiem pierādīt, ka “Latvijā ir politiķi, kuri nenodod savus ideālus”. Neiztika bez solījuma noteikti Latvijā atgriezties.
Rīgas dome šopavasar nolēma anulēt Rosļikova domes deputāta pilnvaras, jo viņš trīs mēnešu laikā nebija piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums. Tiesa Rosļikovam kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu un izsludinājusi meklēšanā. Tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
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Rosļikova nepatikšanas sākās pērn vasarā, kad viņš, būdams Saeimas deputāts, no tribīnes nosodīja “rusifikācijas seku novēršanas” deklarāciju un, noslēdzot savu runu, krieviski iesaucās: “Mūsu ir vairāk!”, parādot rupju žestu. Par to Saeimas deputātu vairākums viņu izslēdza no parlamenta sēžu zāles. Savukārt iepriekš “Stabilitātei!” deputāti valsts valodas pārbaudes salīdzināja ar genocīdu.
Lieki teikt, Rosļikova izgājienu ar sajūsmu uztvēra Krievijā, kur vietējā diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija deputātu gaida ar atplestām rokām, ja viņam izdosies aizbēgt no Latvijas. Arī odiozais Krievijas eksprezidents un pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs nopriecājās, ka Rosļikovs dzimtajā valodā “nelabojamiem rusofobiem” esot ierādījis īsto vietu.